Los chiringuitos, premio extraordinario de Alimentos de España

Sábado, 06 Agosto 2022 07:14

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha otorgado el premio extraordinario Alimentos de España 2021 a la organización empresarial Hostelería de España y de forma particularizada a los chiringuitos, en reconocimiento a la singularidad de estos establecimientos, vinculados al turismo y que ofrecen una gastronomía variada y representativa de nuestro estilo de vida.

Puesto que hay centenares de chiringuitos repartidos a lo largo de toda la costa española, el jurado ha considerado personalizar el premio en el establecimiento Ayo, de Nerja (Málaga), que en sus 54 años de trayectoria se ha convertido en una referencia para Andalucía, España y Europa.

Su propietario, Francisco Ortega Olalla es, a sus 83 años, un ejemplo de dedicación y compromiso con su entorno, tanto en la inserción laboral de personas de diferentes nacionalidades, como en la búsqueda de productos emblemáticos de la costa y elaboración de uno de los platos más característicos y conocidos de la gastronomía española como es la paella.

Con este premio se quiere reconocer el importante papel que todos los establecimientos de hostelería han tenido durante la pandemia y su presencia permanente en un estilo de vida vinculado a la dieta mediterránea, que permite disfrutar y compartir los Alimentos de España

La organización empresarial Hostelería de España, fundada en 1977, representa a más de 315.000 establecimientos.

De todos ellos, los restaurantes, bares, cafeterías y pubs emplean a casi 1,3 millones de personas y tienen una facturación cercana a 99.000 millones de euros, lo que se traduce en una aportación del 4,9 % al Producto Interior Bruto (PIB) nacional.

Los premios Alimentos de España reconocen la labor desarrollada por empresas y profesionales que se han distinguido por producir, ofrecer y divulgar los alimentos de calidad españoles y han contribuido al desarrollo del sector alimentario de forma sostenible y eficiente.

Los premiados en la edición de 2021 han sido elegidos entre más de 100 candidaturas.

En esta trigésimo cuarta edición, los galardones en las diferentes modalidades han sido los siguientes:

Industria alimentaria

Este premio se ha otorgado a Agropal Sociedad Cooperativa Limitada, de Palencia, que ha desarrollado un modelo que ha avanzado en distintas fases de la cadena alimentaria con el objetivo de dotar de mayor valor añadido a sus producciones.

Ha sido capaz de desarrollar proyectos agroindustriales de primer nivel, desde la producción de materias primas agrícolas y ganaderas, su transformación mediante industrias agroalimentarias, hasta la puesta a disposición del consumidor a través de la distribución y los distintos puntos de venta.

Accésit a la iniciativa emprendedora

En la misma modalidad de industria alimentaria, se ha otorgado el accésit a la iniciativa emprendedora a KALEKOI S.L., de Lalín (Pontevedra).

Se trata de una empresa nacida en el medio rural gallego en 2015 como iniciativa de dos jóvenes para transformar la leche obtenida en la explotación familiar. Ha forjado una propuesta diferenciadora en un mercado tradicional, que le permite posicionarse con productos alternativos basados en la calidad y la preservación de la actividad agraria.

Producción ecológica

En esta categoría ha obtenido el premio Alimentos de España 2021 Suerte Ampanera, de Colmenar Viejo (Madrid), empresa con una trayectoria de 25 años en la elaboración de productos lácteos de gran calidad organoléptica, muy reconocida y premiada.

Cuenta con una de las mejores ganaderías de cabra de la raza autóctona murciano-granadina, un centro lácteo en el que transforman la leche y diferentes departamentos propios de distribución, gestión comercial y calidad. Tanto el proceso de ganadería extensiva como la producción de leche y la transformación cuentan con el Certificado Europeo Ecológico.

Internacionalización alimentaria

En esta categoría ha sido premiada Aceites García de la Cruz, de Madridejos (Toledo), una empresa de carácter familiar con 150 años de historia, cuyos productos están presentes en más de 40 países de los cinco continentes. Ha abierto una filial en Estados Unidos que cuenta con una oficina en New York y otra en Oregón.

Producción de la pesca y de la acuicultura

El premio en esta modalidad ha recaído en Gambanatural de España, S.L- Noray Seafood, S.L., de Medina del Campo (Valladolid), que destaca por su carácter innovador acreditado por la producción de una especie marina como es el langostino en plena meseta castellana, a más de 300 kilómetros de la costa.

Restauración

El restaurante El Olivar, de Moratalla (Murcia) ha obtenido el galardón en esta categoría. Este establecimiento, propiedad de Fernando Martínez Vázquez Parga, cuenta con dos Soles Repsol y es sede de la Cofradía Amigos del Aceite de Oliva Virgen.

Tiene definidas más de 50 técnicas de cocina basadas en el uso del aceite de oliva virgen extra y también produce y envasa aceite monovarietal "Flor de Cuquillo", como apuesta por el producto local.

Comunicación

El premio en la edición de 2021 en esta modalidad ha sido otorgado a Adoración Fernández Armero y Enrique Jacinto Trenado por el programa En Clave Turismo, que emite Radio Exterior de España.

El jurado ha valorado que se trata de un programa que da a conocer los alimentos de forma sencilla y con mensajes globales a un público generalista, Entre sus oyentes están españoles que residen fuera y que actúan como embajadores de los Alimentos de España, así como extranjeros que estudian español y que a través de esta emisión conocen mejor la riqueza y diversidad gastronómica de nuestro país.

Premio Alimentos de España al mejor vino, 2022

Este premio ha sido para el vino Ramón do Casar Nobre 2020, de la Denominación de Origen Ribeiro, de Ramón do Casar, S.L., de Castrelo do Miño (Ourense).

Ramón do Casar Nobre 2020 es un vino blanco de crianza envejecido en barrica de roble francés durante 3 meses y elaborado con uva de la variedad treixadura, de producción propia. Ramón do Casar Nobre plasma y rinde homenaje a los vinos de antaño producidos en esta zona en pequeñas bodegas familiares que eran elaborados y conservados en barricas de madera de roble o castaño gallego, lo que les proporcionaba unas características únicas. Se trata de un vino con buena estructura y con un perfecto equilibrio entre untuosidad y frescura.

Premio Alimentos de España al mejor jamón, 2022

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación concede este galardón, que cumplen su cuarta edición, para promocionar el jamón de calidad y mejorar su imagen y posición en los mercados. Se convoca en dos categorías diferentes: Bellota Ibérico y Serrano u Otras Figuras de Calidad Reconocidas. En esta convocatoria han participado 55 elaboraciones, 34 piezas en la primera modalidad, y 21 en la segunda.

En la primera modalidad, se ha otorgado el premio al jamón de bellota 100% ibérico Aljomar, presentado por Jamones Aljomar, S.A., de Guijuelo (Salamanca).

En la modalidad de Jamón Serrano u Otras Figuras de Calidad Reconocidas el galardón ha recaído en Jamón Serrano 24 - Monte Nevado, presentado por Industrias Cárnicas El Rasillo, S.A., de El Rasillo de Cameros (La Rioja), de la ETG Jamón Serrano.

Pool Moncloa

