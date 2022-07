Impulso a investigación sobre cambio climático e incendios

Domingo, 24 Julio 2022 08:15

El Ministerio de Ciencia e Innovación ha impulsado, a través del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), 16 proyectos de investigación que permitirán ahondar en los factores de riesgo asociados al calentamiento global y avanzar en las medidas de prevención, gestión, extinción y restauración de las zonas quemadas.

La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, ha manifestado que las evidencias científicas deben constituir la base de la toma de decisiones contra el cambio climático y ha insistido en la necesidad de convertir las políticas ambientales en políticas de Estado.

En el marco de las investigaciones impulsadas por el Ministerio, el proyecto Fire-Res del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA-CSIC) tiene el objetivo de innovar en los procesos, métodos y herramientas para el manejo de los incendios y apoyar la transición hacia paisajes y comunidades más resilientes.

Por su parte, el Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad (IMIB) -centro del CSIC, la Universidad de Oviedo y el Gobierno del Principado de Asturias- participa en cinco líneas de investigación, cuyos resultados contribuirán al desarrollo de herramientas para valorar los riesgos naturales vinculados al cambio climático.

Además, estas investigaciones se alinean con varios de los objetivos del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030, como son la mejora de modelos para la observación y cuantificación de agentes climáticos.

Asimismo, los resultados de los proyectos del IMIB apoyarán la Estrategia de la UE para la Protección del Suelo para 2030 y la Estrategia Forestal Europea, anunciada en el contexto del Pacto Verde Europeo, que planea la reforestación y conservación de bosques sostenibles, teniendo en cuenta el riesgo de incendios forestales y sus impactos asociados.

El CSIC, a través del IMIB, también participa en un estudio internacional que ha comprobado que el riesgo climático de incendios forestales está aumentando en todo el mundo debido al calentamiento global y apunta a que las acciones y políticas humanas pueden desempeñar un papel fundamental en la regulación de los impactos regionales.

El Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CIDE) -centro mixto del CSIC, la Generalitat Valenciana y la Universitat de València- ha puesto en marcha cuatro líneas de investigación, entre las que se incluye el proyecto Remas para la gestión del riesgo de emisiones de gases de efecto invernadero en incendios forestales.

Por su parte, el proyecto FirEUrisk del CIDE, financiado por el programa H2020 de la UE, tiene como objetivo mejorar la gestión de los incendios forestales en toda Europa.

Asimismo, el CIDE colidera un estudio, publicado en la revista científica Frontiers in Ecology and the Environment, que revela los ingredientes que provocan los grandes incendios forestales -ignición, combustible, sequía y unas condiciones meteorológicas determinadas- y que sostiene que el cambio climático incrementa las condiciones para estos incendios.

El CSIC también colabora con la Generalitat Valenciana a través de un convenio, con participación del CIDE, para incrementar la resiliencia a los incendios en los ecosistemas valencianos.

Por último, el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA-CSIC) desarrolla seis proyectos científicos dirigidos a mejorar la gestión del riesgo de emisiones de gases de efecto invernadero en incendios y a fortalecer la resiliencia ecológica, social y económica de los sistemas forestales mediterráneos, entre otros objetivos.