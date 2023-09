Feijóo defiende igualdad de todos los españoles

Lunes, 18 Septiembre 2023 09:29

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha apostado por defender la libertad y la igualdad de lo españoles, "aunque nos cueste la presidencia del Gobierno".

Lo ha hecho en un acto celebrado este domingo en Galicia n el que, bajo el lema "Por la igualdad de los españoles", se han reunido 1.500 personas y que antecede al previsto en Madrid para el próximo domingo 24 de septiembre.

Frente a las críticas de "pérdida de tiempo" lanzadas por el líder del PSOE, Pedro Sánchez, Feijóo ha defendido su derecho a ir al debate de investidura tras ser "el ganador" el 23J y recibir el mandato del rey Felipe VI.

El líder del PP ha invitado a todos los españoles al acto del próximo día 24 en Madrid.

“Más allá de que hagamos actos, de lo que estamos hablando va mucho más de las siglas de una u otra formación política”, ha abogado.

Ha afirmado que en este tiempo, nunca se ha tenido que defender con tanto énfasis este principio de igualdad entre todos, por haber llegado a un momento de tanta degradación moral y política a la que ha llevado Sánchez

Feijóo ha subrayado que el Gobierno concedió los indultos, la eliminación de la sedición y la rebaja de la malversación que exigió ERC por conveniencia personal de Sánchez, tal y como ha hecho con una campaña de imagen a Bildu y ahora pretende con un prófugo de la Justicia, que puede decidir quién debe ser el presidente.

Además ha resaltado que el PP defenderá la igualdad de todos “en cualquier circunstancia, cueste lo que cueste y apuesta por defender la igualdad de todos”, porque la Justicia no puede hacer distinciones y “el privilegio de unos pocos es perjuicio de todos”

En este sentido ha incidido en que el Gobierno ha de ser para todos, no para una elite política, que un político independentista no vale más que un ciudadano que no lo es y ha apostado por la defensa de la libertad; la de un presidente que no esté sometido, la libertad de voto y la libertad de expresión.

Feijóo ha estimado que al PSOE de Sánchez le molesta que el PP vaya a la investidura por haber ganado el 23J, que celebre mítines, que recuerde lo que significa la Constitución y defienda la igualdad, “que les recordemos sus incontables mentiras o cambios de opinión” e ironiza: “Les molesta el PP, e incluso el propio PSOE”

Ha proclamado que “los españoles no van a perder la dignidad” y pueden estar tranquilos al contar con un partido de Estado que defiende los intereses generales, trabaja para todos, es una alternativa constitucional y constitucionalista a la suma de minorías en contra, el Partido Popular

El presidente del Partido Popular ha recordado que al último que había expulsado la ejecutiva del PSOE “por manchar las siglas, dar un pucherazo y por que temían que hiciese todo lo que ha hecho, fue a Sánchez en 2016”

Ha lamentado que el sanchismo ahora se atreva a expulsar a quienes defienden la Constitución, a los que defienden que son un partido socialista y no un partido elitista y lo mismo que ellos mismos defendían hace meses: la dignidad.

Pérdida de tiempo

Por su parte, el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha acusado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de hacer perder el tiempo a España con una “investidura fallida”, y ha subrayado que "España no se rompe, no se hunde, España bosteza ante la descomunal pérdida de tiempo del Sr. Feijóo y sus mentiras", porque lo que se esconde detrás de “todos esos insultos, de toda esa cascada de improperios que están profiriendo” es, según Sánchez, el único punto del programa electoral del PP y VOX que es: “que no gobierne el PSOE”.

Durante su intervención en la Fiesta de la Rosa del PSdG que ha tenido lugar hoy en Sigüeiro-Oroso, Sánchez ha puesto de manifiesto que Feijóo con su actitud deja claro que “no se presenta para ser elegido jefe del Gobierno”, sino que se presenta “para ser elegido jefe de la oposición” y, efectivamente, ha reiterado, “será jefe de la oposición”, y “será una magnífica noticia para España porque habrá un gobierno progresista que seguirá revalorizando las pensiones, subiendo el salario mínimo, dignificando las condiciones de los trabajadores, un gobierno comprometido con el feminismo, comprometido ante la emergencia climática y volcado en el avance de derechos y libertades”.

El secretario general ha criticado al PP por acusar al PSOE de poner en riesgo la igualdad en España cuando realmente lo que se pone en riesgo por los pactos entre PP y VOX es la igualdad entre hombres y mujeres.

“Dicen que atentamos contra la igualdad, cuando la igualdad se garantiza revalorizando las pensiones, aprobando una reforma laboral con los sindicatos y la patronal”, en definitiva, todo aquello que desde el PP “votaron en contra”, ha reiterado Sánchez.

Finalmente, Sánchez ha reivindicado que “buscará votos hasta debajo de las piedras” para revalorizar las pensiones, para dignificar el salario mínimo interprofesional, para aumentar las becas de los jóvenes y comprometerse con su emancipación con políticas de vivienda pública, por la concordia y la convivencia entre los españoles, en definitiva, por “cuatro años más de progreso y de avance en derechos y en libertades”.