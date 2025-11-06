¿Es el Sáhara Occidental la Palestina del Magreb?

Jueves, 06 Noviembre 2025 15:03

El próximo 14 de noviembre se cumple el 50 aniversario de la entrega del Sáhara español a Marruecos y Mauritania y, coincidiendo con esa fecha, la editorial Almuzara publica Sáhara occidental. La colonia que España nunca descolonizó del periodista e historiador Pablo Ignacio de Dalmases.

Desde el lugar que le proporcionó su experiencia como último director de Radio Sáhara y del diario La Realidad de El Aaiún, o su cargo como jefe de los Servicios Informativos del Gobierno General del Sáhara, el autor explica en este libro el origen de la presencia de España en dicho territorio, el desarrollo de la vida durante el tiempo en que fue, primero, una colonia y luego una provincia "tan española como Cuenca", así como el intento de dotarle de un régimen autonómico como paso previo a su independencia.

Para el autor, el Sáhara Occidental ha acabado convirtiéndose en la Palestina del Magreb y en un foco de tensión y conflicto entre España, Marruecos, Argelia, Naciones Unidas, la Unión Europea, la Unidad Africana y, por supuesto, el pueblo saharaui, todavía abandonado a su suerte medio siglo después.

Recuerda el autor en su libro que el proceso de su descolonización iniciado por España quiso respetar los principios del Derecho internacional y la voluntad del pueblo saharaui mediante la celebración de un referéndum de autodeterminación, proyecto frente al cual, Marruecos, sumido en una profunda crisis a causa de los dos intentos de golpe de Estado padecidos por Hassan II, utilizó el Sáhara como añagaza para contener el conspiracionismo militar e idear una cruzada nacionalista en favor de la supuesta “recuperación” de un país que nunca le había pertenecido.

Haciendo caso omiso de las recomendaciones de la comisión visitadora de la ONU y del dictamen del Tribunal Internacional de Justicia, favorables ambos al proceso de autodeterminación iniciado por España, Hassan II chantajeó al gobierno de Madrid con una invasión "civil" en plena enfermedad terminal de Franco.

Acobardado ante semejante perspectiva, el último Gobierno del antiguo régimen, presidido por Arias Navarro, respondió lavándose las manos, entregando el Sáhara a Marruecos y Mauritania y dejando al margen al pueblo saharaui y a Naciones Unidas.

El resultado fue una guerra entre el Frente Polisario y los nuevos ocupantes que finalizó con la derrota de Mauritania, el enclaustramiento de la zona ocupada por Marruecos mediante una frontera de más de 2.000 kilómetros y la condena de los saharauis a vivir en el exilio o bajo un régimen de ocupación.

El Sáhara Occidental ha acabado convirtiéndose en la Palestina del Magreb y en un foco de tensión y conflicto entre España, Marruecos, Argelia, Naciones Unidas, la Unión Europea, la Unidad Africana y, por supuesto, el pueblo saharaui, todavía abandonado a su suerte medio siglo después.

Sobre el autor

Pablo Ignacio de Dalmases (Barcelona, 1945) es Doctor en Historia por la Universidad Autónoma de Barcelona, Máster universitario en Historia contemporánea y Licenciado en Ciencias de la Información.

Ha trabajado como periodista durante más de cincuenta años y fue director de Radio Sáhara y del diario La Realidad de El Aaiún y jefe de los Servicios Informativos del Gobierno General de Sáhara durante la época española.