El Gobierno organiza curso online y presencial sobre agroganadería regenerativa

Sábado, 20 Septiembre 2025 09:20

La Red PAC, organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, anuncia la apertura del periodo de inscripción para el Taller de introducción a la agroganadería regenerativa, que será impartido por la Asociación de Agricultura Regenerativa.

Se trata de una acción formativa de modalidad mixta (online y presencial) con una duración total de 17 horas, que combina clases online y una jornada presencial práctica.

La parte virtual constará de 10 horas y se impartirá en horario de tarde los días 13 y 14 de octubre, de 16:30 a 20:30 horas, y el 15 de octubre, de 16:30 a 18:30 horas.

La parte presencial consiste en una visita a una finca que aplica técnicas de agroganadería regenerativa, el día acordado por el participante, con horario de 11:00 a 18:00 horas. Se puede elegir una de las tres sedes disponibles: Rueda (Valladolid), Cambrils (Tarragona) o Villanueva de la Vera (Cáceres).

Red PAC confía en que esta iniciativa contribuya a impulsar prácticas más sostenibles en el sector agropecuario y promueva modelos que regeneren el suelo, aumenten la biodiversidad y mejoren la resiliencia de las explotaciones frente a los retos climáticos y ambientales, en línea con los objetivos del Plan Estratégico de la PAC.

Este taller está especialmente dirigido a quienes formen parte de alguno de los siguientes colectivos: Agricultores y ganaderos interesados en iniciarse en las técnicas de la agroganadería regenerativa. Alumnado y profesorado de escuelas de formación agraria reglada. Personal técnico de las oficinas comarcales agrarias. Y asesores y formadores de profesionales agropecuarios.

Con el fin de garantizar la diversidad y la representatividad del alumnado seleccionado, se valorará la pertenencia a uno de estos perfiles, y se procurará un equilibrio entre comunidades autónomas, edad y género.

La asistencia al taller será gratuita.

Para participar, es imprescindible completar el formulario de inscripción antes del 6 de octubre a las 12:00 horas. Tras el cierre del plazo, se comunicará por correo electrónico a cada persona inscrita si ha sido seleccionada.

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/INSC_ARREGENERATIVA25

Para quienes deseen consultar el contenido detallado del programa, está disponible en la página web de la Red PAC. Asimismo, cualquier consulta o aclaración podrá dirigirse al correo electrónico redpac@mapa.es.