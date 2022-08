El Congreso respalda abonos gratuitos para Cercanías

Viernes, 26 Agosto 2022 08:08

El Pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado hoy el Real Decreto-ley 14/2022 de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte que, entre otras cosas, articula la gratuidad temporal de los servicios de Cercanías, Rodalies y Media Distancia convencional para usuarios recurrentes.

El Real Decreto Ley 14/2022 se aprobó el pasado 1 de agosto en Consejo de Ministros en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania.

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), Raquel Sánchez, ha defendido ante el Pleno las medidas impulsadas por el Gobierno para dar soluciones de movilidad a los ciudadanos, promover el uso del transporte público, reducir la dependencia energética y la huella de carbono y proteger la rentabilidad del transporte de mercancías, en un momento marcado por el fuerte incremento de los precios y la energía por la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

En este sentido, la ministra ha afirmado que el Gobierno va a destinar cerca de 30.000 millones de euros para familias y empresas con el fin de atenuar el impacto de una inflación desbocada a causa de la mencionada guerra en Ucrania.

Sánchez ha recordado que las medidas que se han ido adoptando, y que el citado Real Decreto-ley complementa, son de gran calado y protegen a los agentes económicos más afectados por la inflación, como el sector del trasporte, el agrario, el pesquero y el conjunto de industrias más intensivas en el uso del gas.

Además, ha destacado que dichas medidas protegen de manera especial a los colectivos más vulnerables que son los más expuestos a la crisis entre los que se encuentran los que cobran pensiones no contributivas, aquellos con ingresos inferiores a 14.000 euros al año, para los que se ha articulado una ayuda de 200 euros al mes o los que perciben el ingreso mínimo vital.

La ministra, en su intervención, ha expuesto que el Gobierno ha conseguido limitar el precio de la luz gracias a la excepción ibérica pactada en Bruselas para todos los hogares acogidos a la tarifa regulada. Además, ha recordado que se han establecido limitaciones al precio del alquiler, se han bajado los impuestos asociados a la electricidad al 5%, se ha bonificado con 20 céntimos por litro el precio de los carburantes y se va a fomentar el transporte público con acciones sin precedentes.

Tal como ha afirmado Sánchez, todas estas medidas cumplen un triple objetivo, combatir la subida de precios, reducir la dependencia energética y contribuir a paliar los efectos de la emergencia climática que padecemos.



Descuentos en el transporte ferroviario

Así, el Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, recoge la creación de un título multiviaje específico para cada núcleo de Cercanías o Rodalies válido para viajes ilimitados entre cualquier origen y destino entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2022.

El título será gratuito para todos los usuarios que realicen 16 o más viajes en los cuatro meses de vigencia del bono. Los clientes deberán abonar una fianza de 10 euros para adquirir el nuevo abono recurrente, que se devolverá una vez se verifique la recurrencia.

Por ejemplo, el ahorro en estos cuatro meses para una pareja con dos hijos que utilice el tren desde las afueras de Madrid será de 600 euros, 150 euros al mes; de 750 euros en Barcelona, casi 190 al mes; y 1.000 euros en Valencia, 250 euros al mes.

También se crea un título especial con viajes ilimitados para los servicios de Media Distancia convencional con una validez de cuatro meses.

Se venderá un abono por cada una de las rutas (origen-destino) y serán gratuitos para los usuarios que realicen 16 o más trayectos durante el periodo de vigencia. En este caso, habrá que abonar una fianza de 20 euros que se devolverá también tras verificar la recurrencia.

Renfe abrió ayer, miércoles 24 de agosto, el plazo para adquirir los abonos gratuitos de Cercanías, Rodalies y Media Distancia Convencional y en apenas 24 horas se ha solicitado 91.947 títulos para viajar entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2022 a través de la app, las taquillas y las máquinas autoventa.

En este sentido, el operador ferroviario habilitó el 8 de agosto su web y aplicaciones para que los ciudadanos se fueran registrando para agilizar la obtención de los abonos gratuitos y hasta la fecha se han recibido 383.992 inscripciones.



Descuentos Avant del 50%



Los servicios Avant OSP (obligación de servicio público) ofrecerán un descuento del 50% para los usuarios recurrentes. Así, se aplicará una rebaja del 50% a todos los títulos multiviaje Avant (Abono Tarjeta Plus, Tarjeta Plus 10 o Tarjeta Plus 10-45), que se vendan entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2022, con condiciones de uso específicas adaptadas al período de bonificación establecido.

Los abonos vendidos con anterioridad cuyos viajes se utilicen durante el periodo de vigencia de los descuentos, podrán solicitar la devolución del 50% de cada viaje realizado en ese periodo a través de los canales de postventa.

Los descuentos de familia numerosa y otros organismos se aplicarán tras la rebaja del 50%.Tomando como ejemplo una Tarjeta plus 50, que incluye 50 viajes que cubrirían las idas y vueltas en los días laborables de un mes típico, en los 4 meses de aplicación de la medida un usuario que viva en Valladolid y trabaje en Madrid que utilice actualmente un bono de esta características al mes, se verá beneficiado en más de 1.100 euros, al estar bonificado el 50% del coste mensual del abono que alcanza los 570 euros.



Rebajas del 50% en trayectos no OSP



También se crean descuentos del 50% para usuarios recurrentes en determinados servicios de alta velocidad no declarados obligación de servicio público, en los que el tiempo de viaje sea menor a 100 minutos y en los que no existan acuerdos marco de reserva de capacidad en vigor.

Es decir, aquellos corredores en los que está previsto que entren nuevas empresas a operar en el corto plazo o en los que ya están operando más de una compañía ferroviaria.

Para aplicar los descuentos del 50% se crea un nuevo Abono Ave Recurrente con condiciones equivalentes a los de los bonos Avant Tarjeta Plus 10 ya existentes. Así, estos bonos serán válidos para 10 viajes, en ambos sentidos, entre el origen y destino solicitado por el cliente y utilizables hasta el 31 de enero de 2023.