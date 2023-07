CARTA AL DIRECTOR / Custodia del voto por correo

Domingo, 09 Julio 2023 09:01

Daniel Rodrigálvarez incide en esta carta al director en la importancia de garantizar el protocolo del voto por correo, para evitar fraudes. E insta a vigilar a la Junta Electoral Central.

CARTA AL DIRECTOR: Custodia del voto por correo

La convocatoria de elecciones generales el 23 de julio, en plena época estival, ha provocado una gran avalancha de votos por correo. Así como en la votación presencial se constata que el sobre con el voto de cada ciudadano queda depositado en la urna electoral, en el caso del voto por correo la seguridad de que el voto emitido sea el que llega a la correspondiente urna se fía al proceso establecido al respecto. Aún cuando figuran unas identificaciones alfanuméricas y de códigos de barras en el sobre que recibe cada ciudadano con los papeletas de voto y en el depositará las candidaturas que elija, queda el eslabón final, el de la custodia por parte de Correos, que lo entregará a la unidad de reparto adscrita al colegio electoral correspondiente, donde se guardarán en cajas de seguridad hasta que se entregue el día 23 de julio en las mesas electorales.

Este último eslabón es el más endeble de la cadena de seguridad si solo se deja la vigilancia de los votos depositados al control de los funcionarios de Correos, no dudando de la profesionalidad de los mismos, pero podrían darse imprevistos por acciones o decisiones de superior rango. Al respecto recuerdo lo que sucedió en Soria capital en la década de los años 70 del siglo pasado, cuando en las quinielas de futbol no estaba instalado el sistema electrónico actual y la apuesta se presentaba en papel doble al que se le ponía también un sello doble, del que la Administración de Loterías se quedaba con el original que se remitía por ferrocarril a sede general de Madrid y la copia para el apostante. Pues bien, se pusieron de acuerdo el jefe de la oficina de Correos y el de la Administración de Loterías, introduciendo un boleto con los resultados reales de los partidos, que finalizaron un domingo por la tarde, antes de que saliera el tren que llevaba la saca con los boletos a la sede central de la Administración de Loterías. El boleto, claro está, fue premiado copiosamente pero finalmente, no recuerdo el motivo, se descubrió el fraude y ambas personas fueron sancionadas.

En el citado fraude los responsables solo dispusieron de unos minutos para realizarlo, pero en el caso de los votos por correo el plazo desde que se deposita el voto en la oficina de Correos hasta su apertura en la mesa electoral va a ser de tres días, como mínimo, período suficientemente largo para que puedan darse anomalías si la custodia de los votos no fuera la adecuada, cuestión que se entiende debe vigilar escrupulosamente la Junta Electoral Central.

Fdo: Daniel Rodrigálvarez Encabo