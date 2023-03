Río Duero busca las semifinales de la Superliga

Viernes, 31 Marzo 2023 16:05

Este sábado, a las 19.30 horas, llega a Los Pajaritos la emoción de los cuartos de final de los play off por el título Los anfitriones, Río Duero Soria, se miden a Barça Voleibol, uno de los pocos equipos que han sido capaces de doblegar a los celestes en la fase regular.

Fotografía: María Morales

No obstante, los hombres de Alberto Toribio encarrilaron la eliminatoria en la Ciudad Condal, por lo que una victoria el sábado sería suficiente para pisar las semifinales.

En el caso de que se produjera una victoria culé, amos equipos tendrían que volver a verse las caras el domingo, a las 18 horas, en el mismo recinto.

La clasificación en la fase regular y la victoria del primer encuentro de la eliminatoria sitúan la presión de la victoria en el tejado de los locales.

Claro que la presión en esta ocasión se reparte a partes iguales, pues los catalanes tienen menos margen de error y una derrota les apearía de la competición.

De lo que no cabe duda, a juzgar por el encuentro de ida, es de que habrá mucha tensión y ganas de ganar en la cancha.

Esa intensidad es la que quiere poner de su lado el entrenador celeste, puesto que cuando su equipo logró dicha motivación ante Manacor, en el último encuentro de la fase regular, los suyos estuvieron a un nivel brillante y que reduciría de forma notable las opciones del cuadro visitante.

No obstante, el equipo de Barcelona Voleibol no solo ha demostrado este curso ser capaz de imponerse a los sorianos, sino que además, ha demostrado ser un equipo de gran fortaleza mental, que no baja los brazos, a pesar de verse en situaciones adversas, lo que le convierte en un equipo del que no fiarse nunca.

El encuentro de ida estuvo marcado por la lesión en el calentamiento del colocador titular del cuadro soriano, Lucas Lorente, que suplió a la perfección el otro director de juego del equipo, el también soriano Jaime Pérez.

Ambos colocadores cuentan con un importante poderío físico en la red, un talento desbordante, y mientras que Lorente ofrece mucha seguridad a los suyos, Pérez no lo va a la zaga, aprovechando la experiencia que atesora.

Por todo ello, Toribio muestra su confianza en todas sus filas, y mientras en Barcelona su equipo acusó el contratiempo en forma de ciertos nervios, ahora en Los Pajaritos cabe esperar que su equipo salga mucho más centrado en la tarea que tiene entre manos.

Al choque no le faltan alicientes, con jugadores en ambos lados de la red con talento y experiencia, que tendrán que poner toda la carne en el asador en una fase crucial de la competición, lo que augura un espectáculo deportivo de altos vuelos.