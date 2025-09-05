Puertas abiertas de equipos masculinos del novedoso Río Duero Sporting

El próximo lunes, 8 de septiembre, se dará el pistoletazo de salida al acuerdo suscrito entre el Sporting Santo Domingo y el Río Duero para potenciar la cantera masculina del voleibol soriano.

Para las 16:00 horas está previsto -en el Instituto Virgen del Espino- el primer entrenamiento del equipo infantil (nacidos en 2012 y 2013), uno de los asignados al Río Duero, lo mismo que el cadete (nacidos en 2010 y 2011), cuya primera sesión de trabajo se desarrollará, en el mismo lugar, a partir de las 17:30 horas.

Ismael de Miguel y Oscar Arnáiz serán, respectivamente, los responsables técnicos de infantiles y cadetes.

Los entrenamientos de todas las categorías masculinas se incluyen en las jornadas de puertas abiertas programadas y también están dirigidos, por lo tanto, a quienes quieran iniciarse en el voleibol.

Al día siguiente será cuando arranquen, en el Polideportivo Padre Eusebio Millán del Colegio Escolapios, los entrenamientos de los más pequeños: a las 18:30 horas se ejercitarán los alevines (nacidos en 2014 y 2015) y los benjamines (nacidos en 2016 y 2017) entrarán en acción una hora después.

De estas dos categorías se encargará el Sporting Santo Domingo, con Pablo Mugarza como responsable de los alevines y Rafael Ortega de los benjamines.

Al igual que con los cadetes y los infantiles, se espera que estas sesiones de entrenamiento sirvan para que se estrenen en este deporte quienes nunca han jugado al voleibol.

Son tres los entrenamientos de cada categoría previstos para la segunda semana de septiembre, en los que el otro objetivo de los técnicos es decidir la composición de los equipos A y B.

Todos los conjuntos de estas cuatro categorías van a participar, ya en la temporada 2025-2026, en los Campeonatos Regionales de Edad que promueve la Federación de Voleibol de Castilla y León y en los que se pone en juego la clasificación para cada uno de los Campeonatos de España.

También está prevista la participación en la Copa de España, que se desarrollará coincidiendo con las vacaciones escolares de Navidad.

Otro de los puntos que recoge este acuerdo es que los jugadores en edad juvenil y júnior siempre se integrarán en los equipos de formación avanzada del Río Duero.

Y al equipo sénior del Sporting Santo Domingo -actualmente en Primera División- pasarán a formar parte quienes no den el salto al Río Duero de Superliga.