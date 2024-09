Jaime Arjones, juventud y talento para dirigir el juego de Grupo Herce Soria

04 Septiembre 2024 - 17:06

Las instalaciones de Soria Natural, nuevo patrocinador del club Río Duero Soria, han albergado tanto la presentación del correspondiente acuerdo de patrocinio como del nuevo fichaje celeste, Jaime Arjones.

El colocador internacional español, que ya trabaja a las órdenes de Alberto Toribio, ha compartido sus primeras impresiones en su nuevo club, con quien ha firmado por una temporada.

Sobre su decisión de llegar a Soria, Jaime Arjones ha explicado que está “muy contento e ilusionado” de incorporarse a un equipo con una larga trayectoria en la Superliga masculina de voleibol, siendo “un escenario perfecto para seguir creciendo”.

En su caso, como colocador, toma el relevo del soriano Lucas Lorente, con quien mantiene una buena amistad al haber jugado juntos durante un par de temporadas. “

No vengo a suplirlo, somos jugadores distintos. Vengo a aportar mis características, aportamos cosas diferentes”, señala.

Arjones ha indicado que se centra en el trabajo diario, en poner carácter a los entrenamientos y al juego, ya que siempre busca “dar un poco más al equipo”. También trata de poner alegría en la cancha, aportando lo mejor de su técnica.

En cuanto a su paso por Palma, club del que procede, lamenta que los resultados no acompañaran por varios aspectos. No obstante, “fue un paso más en mi carrera que me ha ayudado a seguir creciendo”, recuerda con palabras de gratitud.

Para esta temporada, espera avanzar en competición europea y tratar de llegar “lo más lejos posible” en las diferentes citas. Para ello se ejercita ya con sus nuevos compañeros y cuerpo técnico.

“A algunos ya los conocía, a otros lo hago ahora”, ha apuntado.

En estos momentos “toca mucho trabajo físico y conocernos más en el juego. No somos muchos nuevos, hay un bloque confeccionado, asi que trataremos de aportar cada uno nuestras características”, ha subrayado.

Soria Natural

Durante el acto, el Consejero Delegado de Soria Natural, José Antonio Esteban, y el presidente de Río Duero Soria, Alfredo Cabrerizo, han rubricado el acuerdo de patrocinio entre la empresa soriana y el representante soriano de la Superliga Masculina de Voleibol.

Para Cabrerizo, incorporar a Soria Natural a la nómina de patrocinadores de la entidad celeste, es todo un orgullo y un privilegio. Por este motivo, ha querido expresar tanto su gratitud como su deseo de que ambas instituciones vayan de la mano durante mucho tiempo.

José Antonio Esteban, Consejero Delegado de Soria Natural, se ha mostrado muy satisfecho de haber alcanzado este acuerdo de patrocinio con Río Duero Voley. "Ligar nuestra empresa a un club de esta entidad, con una trayectoria de más de tres décadas en la élite del voleibol, cumple con uno de nuestros objetivos que es estar del lado del deporte, del cuidado de la salud y el bienestar de las personas".

Desde sus inicios, Soria Natural ha estado vinculada al deporte. Ha colaborado en multitud de eventos, tanto profesionales como populares, y ha asesorado y apoyado a deportistas y equipos de las más variadas disciplinas. "Tener ahora esta oportunidad de ir de la mano de un equipo de nuestra tierra, que acumula resultados muy destacados, es importante para nuestra marca. Su participación en competiciones internacionales, también nos ayuda en nuestra proyección fuera de España" ha indicado Esteban.