Alberto Toribio renueva con Grupo Herce Soria para las dos próximas temporadas

Martes, 25 Febrero 2025 16:29

El presidente de Grupo Herce Soria, Alfredo Cabrerizo, ha anunciado la renovación del técnico Alberto Toribio para las dos próximas temporadas.

Cabrerizo ha señalado que se ha alcanzado un acuerdo entre dos partes dadas "las razones sobradas" para cristalizarlo.

"Estamos muy contentos en el club, es una pieza fundamental de nuestro proyecto", ha resaltado.

De momento no se ha valorado el resto del cuerpo técnico ya que Toribio es la "primera piedra del edificio" de todo lo demás, y el resto de acuerdos también dependerán de las situaciones personales de cada caso.

Por su parte, Toribio se ha mostrado "contento" por su renovación para dos temporadas.

"Estoy implicado con el proyecto. Siempre me he sentido muy identificado y creo que tiene continuidad. Ha sido fácil llegar a un acuerdo, la sintonía con el club y con Alfredo es total. Si dos se quieren entender se entienden rápidamente", ha resumido sobre la negociación entre las dos partes.

Toribio ha estimado que el proyecto tiene margen de crecimiento.

"Creo que ha sido mutuo y progresivo, creo que no soy el mismo entrenador que llegó, año tras año me ha venido bien para desarrollarme como entrenador, como persona y en todos los ámbitos. Quiero seguir creciendo con el club. No damos pasos gigantescos, pero creo que la estructura es cada vez mejor", ha manifestado, deseando poder seguir "siendo ambiciosos", ha manifestado.

Toribio ha reconocido que la situación personal y familiar ha sido muy importante a la hora de tomar la decisión.

"Si no estuviéramos integrados en la ciudad en todos los ámbitos habría sido imposible", ha afirmado.

Además, ha reconocido que le gustan los proyectos con continuidad.

"Si tuviera la sensación de que habíamos tocado techo, quizá no tendría tanto sentido seguir, pero no tengo esa sensación", ha añadido.

Sobre las ofertas recibidas, Toribio ha reconocido que han llegado pero no tantas como se había rumoreado.

"Río Duero Soria me ha puesto en el mapa del más alto rendimiento. Había hecho cosas buenas, pero no con esta continuidad. Había otras ofertas, pero no creíamos que eran nuestra mejor opción y sí quedarnos en Soria", ha sostenido.

En cuanto a la Copa del Rey, Toribio asume la dificultad de llegar más lejos.

"Guaguas es un equipo creado para ganar los títulos, con la capacidad de subir el nivel que venían teniendo. Tienen esa capacidad y los demás tenemos problemas porque en su rendimiento óptimo a los demás nos cuesta llegar porque tienen mucha alternativa", ha valorado, si bien "ganar la Liga les va a costar trabajo, contra nosotros o contra el que sea".

Ahora toca pensar en lo siguiente y "si volvemos a hablar de Guaguas será que nos va bien", en referencia a lo que queda de competición liguera, donde los celestes tratarán de llegar lo más lejos posible.