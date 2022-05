TRIBUNA/ Liverpool, 0; Madrid, 1: crónica heterodoxa

Domingo, 29 Mayo 2022 07:57

El abogado Saturio Hernández de Marco se olvida en este artículo de opinión de asuntos jurídicos en el Cerro de los Moros, en los que tanta luz ha arrojado en los últimos meses, para repasar la victoria del Real Madrid en la Champions League.

Un buen amigo era conocedor de que pensaba hacer este comentario o crónica para el Mirón de Soria, y le ha parecido buena idea sobre todo por sobrepasar el hecho de hablar largo y tendido sobre ceeosas complejas, hoy innecesarias de citar.

Hay que ser pluriactivo y sobre todo observar, frente a los que pensaban que la cosa esa europea que controla esto, iba a posicionarse para que el Madrid no consiguiera ganar el partido.

No ha sido así, lo que me alegro, pues el arbitraje salvo la critica del gol anulado a Benzema, que no incide en nada en contra d e la posición del Madrid, y de su espíritu de siempre ganar, aunque nos e pueda en todo caso.

Hoy con el Madrid, y yo soy muy partidario de Benzena, este partido, que creo interesa de manera general, me permite hacer esta narración.

Evidentemente, heterodoxa, porque para lo ortodoxo y la eficacia no sé quién o quiénes está en eso, no los organizadores de este partido, y ya están los periodistas deportivos, como las asociaciones de pelaje indeterminado.

El partido aun siendo importante empieza mal para los organizadores por mucho protocolo que tuviera, que no ha servido y no ha dado servicio de nada.

Pero cuando más tiempo ha pasado, de las veintiuna hora a 21.30, se ha ido organizando y la cantante Camila Cabello ha hecho una actuación sobresaliente, como Chanel en Eurovisión.

Están presentes Nadal, Alcaraz y el Rey, y son todos positivos, ninguno parece gafe.

En los últimos minutos ha habido una actuación de Benzema que fue gol, pero la han declarado fuera de juego, puede ser correcto, pero muy discutible.

Con tres minutos de prórroga, se termina la primera parte, con muy buen final deportivo del Madrid. Y con mejora de Carvajal.

Empieza el segundo tiempo con la misma tónica de la primera.

Antes de todo, se anuncia el patrocinador, una cerveza, Heineken.

Se anula un gol a Benzema con muchas dudas en el árbitro y en el VAR, que no ha ayudado al árbitro. Pues interviene un jugador que lucha por el balón, y eso generaría la supresión del fuera de juego.

Falta clara del Liverpool a Casemiro y eso demuestra la igualdad existente.

Gol muy bueno de Vinicius, y tarjeta luego para el Liverpool.

Benzema muy animado y con ayuda a Vinicius, y sobre todo con importancia de juego de Modric, Casemiro, Kroos y sobre todo de Courtois.

Cambios en el Liverpool, aprovechando una falta de Vinicius.

Y después de varias intervenciones muy buenas de Courtois, termina el partido y el Madrid, con su XIV Champión, lo que merece un especial recordatorio de lo bien hecho,

Y lo bien hecho se acredita en cada uno de sus jugadores y de su personal, que no son gafes, como se ha visto y esto no sorprende.

Hasta Bale está, lo que me parece bien, por mucho que él no haya sido, así parece, con una actuación acorde con su función.

Y termina el festejo con el detalle de Benzema dejando que recoja la copa Marcelo, y con la alegría propia del acontecimiento, que se acabará, mañana, en la Cibeles y en el Bernabéu con reconocimiento de lo bien hecho, y del cuidado de lo bien hecho.

Y como ha dicho el entrenador, así Real Madrid .

Fdo: Saturio Hernández de Marco