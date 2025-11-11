Todos los emparejamientos de segunda ronda de Copa de S.M. El Rey
La segunda ronda de la Copa de S.M. El Rey ya tiene emparejamiento. El Numancia es uno de los equipos que se enfrentará a un rival de Primera División.
El volantista Hugo Sanz, doble campeón de España sub-17
Como en la anterior ronda, los criterios de proximidad han marcado la sucesión de emparejamientos, con España dividida en dos grupos: uno correspondiente a la mitad norte del país (Grupo 1) y otro a la parte sur (Grupo 2).
En cuanto al estadio anfitrión, ha sido determinado según la división en la que compite cada club durante la temporada regular, ejerciendo como locales aquellos de inferior categoría.
En el caso de los choques CD Mirandés - Real Sporting de Gijón, CyD Leonesa - FC Andorra y Real Zaragoza - Burgos CF, todos ellos de Segunda, el estadio ha quedado establecido de acuerdo con el orden en el que han sido sacadas sus respectivas bolas.
Los cuatro clasificados de la Supercopa de España -FC Barcelona, Real Madrid CF, Club Atlético de Madrid y Athletic Club- entrarán ya en la siguiente ronda de la competición
EMPAREJAMIENTOS | 2ª ELIMINATORIA
GRUPO 1
Ourense CF - Girona FC
Club Portugalete - Deportivo Alavés
Reus FC Reddis - Real Sociedad de Fútbol
UE Sant Andreu - RC Celta de Vigo
CD Atlético Baleares - RCD Espanyol de Barcelona
CD Ebro - Club Atlético Osasuna
CD Numancia de Soria - RCD Mallorca
CE Sabadell - RC Deportivo
Pontevedra CF - SD Eibar
SD Ponferradina - Real Racing Club
CD Mirandés - Real Sporting de Gijón
CyD Leonesa - FC Andorra
Real Zaragoza - Burgos CF
Racing Club Ferrol - SD Huesca
GRUPO 2
CD Cieza - Levante UD
CD Extremadura - Sevilla FC
CD Quintanar del Rey - Elche CF
CDA Navalcarnero - Getafe CF
Torrent CF - Real Betis Balompié
Club Atlético Osasuna - Villarreal CF
Real Ávila CF - Rayo Vallecano de Madrid
FC Cartagena - Valencia CF
Real Murcia CF - Cádiz CF
