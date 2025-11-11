Todos los emparejamientos de segunda ronda de Copa de S.M. El Rey

Martes, 11 Noviembre 2025 14:37

La segunda ronda de la Copa de S.M. El Rey ya tiene emparejamiento. El Numancia es uno de los equipos que se enfrentará a un rival de Primera División.

Como en la anterior ronda, los criterios de proximidad han marcado la sucesión de emparejamientos, con España dividida en dos grupos: uno correspondiente a la mitad norte del país (Grupo 1) y otro a la parte sur (Grupo 2).

En cuanto al estadio anfitrión, ha sido determinado según la división en la que compite cada club durante la temporada regular, ejerciendo como locales aquellos de inferior categoría.

En el caso de los choques CD Mirandés - Real Sporting de Gijón, CyD Leonesa - FC Andorra y Real Zaragoza - Burgos CF, todos ellos de Segunda, el estadio ha quedado establecido de acuerdo con el orden en el que han sido sacadas sus respectivas bolas.

Los cuatro clasificados de la Supercopa de España -FC Barcelona, Real Madrid CF, Club Atlético de Madrid y Athletic Club- entrarán ya en la siguiente ronda de la competición

EMPAREJAMIENTOS | 2ª ELIMINATORIA

GRUPO 1 Ourense CF - Girona FC Club Portugalete - Deportivo Alavés Reus FC Reddis - Real Sociedad de Fútbol UE Sant Andreu - RC Celta de Vigo CD Atlético Baleares - RCD Espanyol de Barcelona CD Ebro - Club Atlético Osasuna CD Numancia de Soria - RCD Mallorca CE Sabadell - RC Deportivo Pontevedra CF - SD Eibar SD Ponferradina - Real Racing Club CD Mirandés - Real Sporting de Gijón CyD Leonesa - FC Andorra Real Zaragoza - Burgos CF Racing Club Ferrol - SD Huesca