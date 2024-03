Soria acogerá dos etapas de Vuelta Ciclista Femenina

Viernes, 08 Marzo 2024 13:10

Soria, en concreto la Laguna Negra y San Esteban de Gormaz, serán final e inicio de etapa en la Vuelta Femenina 24 By Carrefour.

Unipublic ha presentado este viernes en Valencia el recorrido de La Vuelta Femenina 24 By Carrefour.

El diputado de Deportes, Sergio Frías, ha asistido a la presentación oficial donde se han anunciado las localidades por las que transitarán las etapas de la edición de 2024, que arrancará el 28 de abril en la capital del Turia.

“La Diputación de Soria no ha dudado en participar en esta edición de La Vuelta Femenina. Hay un importante crecimiento del ciclismo femenino, en particular, y en general, del deporte de élite femenino, y por ello, esta competición no había ninguna duda que tendría el respaldo de la institución provincial”, ha explicado Frías.

Asimismo, ha incidido en la importancia de llevar el deporte femenino a la igualdad total, real y efectiva del deporte masculino.

“Apostar por el deporte es apostar por una sociedad sana y madura, y gracias a estos eventos que se retrasmiten mundialmente, servirá para que muchas niñas quieran dar un paso hacia adelante, además de mostrar los grandes recursos turísticos de la provincia”, ha concluido.

La embajadora de esta edición donde la provincia de Soria tendrá un importante protagonismo es Dori Ruano.

La Vuelta Femenina por la provincia de Soria tendrá dos etapas que incluyen un final en la Laguna Negra de Vinuesa y una salida en San Esteban de Gormaz.

Las corredoras de #LaVueltaFemenina se adentrarán en tierras sorianas y llegarán a la Laguna Negra en Vinuesa desde Tarazona en sexta etapa del recorrido, con 132,2 kilómetros.

Una llegada muy esperada y uno de los días favoritos de La Vuelta, así como clave para las líderes, y que el equipo masculino ya ha realizado en dos ocasiones (2020 y 2023).

Por su parte, la Etapa 7, en el último fin de semana de carrera, el pelotón abandonará el territorio soriano y partirá de San Esteban de Gormaz para finalizar en Sigüenza, con129,5 km, una etapa que han descrito como muy atractiva y apta para ciclistas explosivas por los metros finales que pondrán a prueba a las competidoras.

La organización ha anunciado los 21 equipos de participarán en La Vuelta Femenina, con 13 equipos mundiales femeninos, (UCI WOMEN’S WORLD TEAMS) y ocho equipos continentales (UCI WOMEN’S CONTINENTAL TEAMS).

Entre todos ellos hay presencia de tres equipos españoles.

La ronda española femenina, que contará con una etapa más en 2024, comenzará el domingo 28 de abril en Valencia y finalizará el 5 de mayo en Valdesquí. En lo deportivo, las ciclistas afrontarán una contrarreloj por equipos, una etapa llana, dos etapas onduladas, una etapa de media montaña y tres etapas de montaña.

La realización de La Vuelta en su recorrido por Soria contempla un presupuesto de 60.000 euros para el desarrollo de la femenina.

Por su partel el presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, ha reconocido que “estamos encantados de recibir un año más a La Vuelta en la provincia de Soria y en esta ocasión a femenina”.

Asimismo, ha ahondado en el impacto económico y turístico de este evento “internacional de primer nivel donde se disfrutará de nuevo de una gran imagen como es el paisaje de la Laguna Negra”, ha explicado, quien también ha incidido que se trata de una carrera de categoría a nivel mundial.