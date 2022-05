Pacheta convierte en realidad el sueño del Valladolid

Lunes, 30 Mayo 2022 08:00

José Rojo Martín "Pacheta" ha hecho realidad el sueño del Real Valladolid, que ha conseguido de nuevo un ascenso a la máxima categoría del fútbol español, tras descender hace una campaña.

"Estoy sumamente feliz por toda la gente, los chicos, todo dios. Gracias a la afición, han reventado el campo y han sido fundamentales. Y me alegro muchísimo por los jugadores y por la gente que manda en este Club, porque todo esto se ve cuando las cosas vienen mal", ha declarado en rueda de prensa tras confirmarse el ascenso.

Con esa frase ha iniciado José Rojo 'Pacheta' su última rueda de prensa de la temporada, la del ascenso, la del épico ascenso.

El técnico del Real Valladolid ha recordado que "con 81 puntos hace unos días dijimos que podía hacernos campeón, ascender o playoff" y ha reiterado en que esa cantidad de puntos "es cojonuda" pero que gracias al ascenso "es sobresaliente, la hostia".

Por último, Pacheta ha reconocido que el ascenso "ya lo he visto, lo he visualizado, soñado con ello" porque "si no visualizas el éxito o los momentos felices, ¿cómo te van a llegar?".

Aunque ese sentimiento "no me obsesiona, cualquier cosa fuera de control no es buena, pero cómo no voy a visualizar el posible ascenso".

Pucela volverá a ser la próxima campaña de Primera.

Y lo será por cuadragésima sexta vez tras el objetivo conseguido en la noche de este domingo, en la que venció (3-0) a la SD Huesca y ha aprovechado el resultado de la SD Eibar, que perdió en el descuento en el campo del colista Alcorcón.

De esta manera, el Real Valladolid ha firmado su noveno ascenso a LaLiga Santander.

Este logro llega con Pacheta en el banquillo y una temporada después de perder la categoría. Un hecho que repite por cuarta vez en su historia, ya que en las campañas 1958/1959 -segundo ascenso-, 1961/1962 -tercero- y en la 1992/1993 ya lo consiguió de esa manera.

Lo tenía todo de cara para volver a Primera por la vía rápida, pero al Eibar se le ha escapado el ascenso en el último momento y de la manera más cruel posible.

Si el Eibar está destinado a ser un equipo de Primera División, ese hito llegará el día 19 de junio, cuando el playoff de ascenso a la Liga llegue a su final.

Para alcanzar esa cima antes deberá superar en la semifinal al Girona.

Los armeros se medirán ante los catalanes en una eliminatoria a ida y vuelta que se dirimirá esta próxima semana.

El encuentro de ida será en Montilivi, el jueves 2 de junio a las 19.00 horas, y la vuelta se celebrará en un Ipurua a rebosar, el domingo 5 de junio a las 18.30 horas.

La otra eliminatoria la disputarán Las Palmas y Tenerife.