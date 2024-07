Gran estreno del I Campus de Fútbol San Esteban de Gormaz

El Campus de Fútbol San Esteban de Gormaz, que se está celebrando en el campo municipal, ha iniciado con buen pie su andadura.

Este primer turno del campus comenzó el lunes con jugadores y jugadoras de 4 a 15.

Estos jóvenes vienen de Langa de Duero, Alcubilla de Avellaneda, Aranda de Duero, entre otros, así como del propio pueblo.

En él, no sólo está habiendo fútbol si no que se mezclan diferentes actividades deportivas, lúdicas y educativas, tales como gymkanas, manualidades, olimpiadas, etc.

Además, el campus cuenta con entrenadores y monitores de la zona puesto que quieren incentivar al 100% el entorno rural.

Prueba de ello, dentro de su staff está Marta Charle, de Villálvaro (pedanía de San Esteban de Gormaz), quien ascendió esta temporada a la máxima categoría de fútbol femenino profesional Liga F con el Depor Abanca.