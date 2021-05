El CSB junior, cuarto en la final de la Copa

Lunes, 31 Mayo 2021 07:23

El CSB junior Fertilizantes Actya ha conseguido el cuarto puesto en la final a 4, disputada en Burgos, de la Copa Castilla y León, después de conseguir una merecida clasificación.

Una experiencia preciosa que los jóvenes junior han vivido este fin de semana intensamente ante poderosos rivales.

El viernes a las 19 horas se enfrentaron al CB Obila de Ávila. Los abulenses ganaron por 54-77 en un gran partido de los sorianos ante un rival enorme que, en la fase de grupos, nos endosó

más de cien puntos.

Los chicos de Fernando Flores controlaron a öbila durante 32 minutos y, en el último cuarto, les faltó algo de convencimiento para poder competir más en el último cuarto.

El sábado a las 19horas se midieron al Iveco Real Valladolid, con derrota soriana por 70-39 ante un rival muy superior, con gran ritmo y fuerte intensidad en el juego que ganó merecidamente. La gasolina soriana duró hasta mitad del tercer cuarto.

El CSB junior acabó sus partidos en la final con derrota por 66-82 en el choque del domingo, a las 10:15 horas, ante los junior del Colegio Leonés, en un partido jugado a ráfagas, donde los sorianos estaban muy desgastados físicamente del partido anterior, pero que mantuvieron el nivel de competición los cuatro cuartos.

Victoria merecida del Colegio Leonés ante los sorianos, que se llevan el cuarto puesto en la Copa Castilla y León ganada por el Iveco Real Valladolid, en una experiencia positiva para el equipo CSB junior soriano.

En todos los partidos se permitió la entrada de público al pabellón, previa comunicación al club.

Segovia



El sábado 29 de mayo, a las 12:30 horas, las chicas del CSB femenino infantil se desplazaron a Segovia para enfrentarse, en el Pabellón María Martín, al CD Base Fundación Caja Rural de Segovia, en la fase tercera de clasificación de la Copa de Castilla y León, cayendo por un claro 61-24.

Las infantiles estuvieron muy desacertadas de cara al aro con buena actitud defensiva, que malgastaron al regalar puntos por falta de concentración.

También el sábado, el CSB masculino infantil B jugó, a las 16 horas, en el Polideportivo San Andrés de Soria contra los salmantinos del CB Tormes en la fase cuarta de clasificación. Nuestros chicos caían por un claro 55-83, en un partido extraño donde les costó mucho entrar en juego, con bastantes altibajos, donde no definieron bajo aro.

Los equipos CSB cadete B masculino e infantil A masculino, se desplazaron a Ávila el sábado para enfrentarse, a las 16:30 horas y 18:30 horas, a sus homólogos del potente CB Óbila en la fase tercera de clasificación. Fueron partidos clave para posicionarse en lo alto de la tabla del grupo de clasificación.

Los cadetes de Jesús Soto realizaron un gran partido ante un equipo físicamente superior y, de no ser por un muy flojo tercer cuarto, pudieron haber ganado un igualado choque que acabó con 64-56 a favor de los abulenses. Una pena la falta de eficacia en el tercer cuarto, en el que Óbila se distanció quince puntos que los sorianos no pudieron recortar en el último cuarto.

El CSB infantil A masculino logró la victoria por 62-66 en un enorme partido de los de Rubén Sanz, contra un equipo superior físicamente, en el que entraron sin intensidad al primer cuarto pero, con los ánimos desde la grada del cadete B, supieron rehacerse y ganar en intensidad defensiva. Ello, junto con una buena circulación de

balón, conllevó la victoria soriana final.

Las chicas del CSB cadete femenino se desplazaron el sábado a Aranda de Duero (Burgos) para jugar a las 20 horas ante Juventud Imesa en la tercera fase de clasificación. Lograron una ajustada victoria por 40-43, en un sufrido partido en el que a las chicas de Mario Palomar les costó atacar la zona arandina. Movían bien el balón, seleccionando posiciones cómodas de tiro, pero no acababan de entrar. Muy buena actitud de las chicas.

El domingo 30 de mayo los chicos del CSB cadete A recibían a las 10 horas, en el Polideportivo San Andrés de Soria, a los leoneses del Palanquinos Caja Rural Reino de León, después de su buena victoria la pasada jornada ante los segovianos del CD Base B. De nuevo conseguían una trabajada victoria, con un espectacular primer cuarto en el que lograron un parcial de 29-9, explotando el contraataque gracias a una férrea defensa.

Poco a poco los chicos de Víctor Sanz bajaban el nivel de intensidad y, con escaso banquillo, llegaron al final con marcador apretado donde se llevaron el partido gracias a los tiros libres.