El CSB Caja Rural de Soria gana en la prórroga

Martes, 11 Octubre 2022 13:41

El CSB Cadete Femenino Caja Rural de Soria consiguió el triunfo en su primer partido de la temporada (57-55 ante el BFB Burgos), en un fin de semana en el que volvieron a ganar los tres equipos masculinos que ya vencieron en la primera jornada de los diferentes Campeonatos Autonómicos de Segunda División.

Más emocionante no pudo resultar el estreno ante el BFB Burgos del CSB Cadete Femenino Caja Rural de Soria, que aplazó su partido de la jornada inaugural.

Las burgalesas evidenciaron mayor ritmo y las sorianas, una vez superados los nervios del debut, se sobrepusieron a un mal tercer cuarto y forzaron la prórroga (51-51 tras 40 minutos). En el tiempo extra, el CSB Caja Rural de Soria sumó un triple, una canasta y un tiro libre y selló el triunfo.

Tres son los equipos de la cantera del Club Soria Baloncesto que cuentan sus partidos por victorias.

El CSB Júnior Campofrío A vencía ya por 4-24 a la conclusión del primer cuarto y firmaría otro destacado parcial de 5-28 a su favor en el tercero. Con estos números era difícil que peligrara su victoria en la cancha del FSR Basket. Ante el mismo rival se mostró muy superior el CSB Cadete Caja Rural de Soria A, que supo presionar, correr y solventar el duelo con rapidez. Esto facilitó que tuvieran muchos minutos los jugadores que necesitan adquirir confianza.

El CSB Júnior Campofrío B se encontró con un duro e intenso Tizona B, al que siempre dominó en el marcador y al que superó merced a su paciencia. Los sorianos han doblegado ya al Adarsa Maristas de Palencia y a los burgaleses, dos de los candidatos a luchar por los puestos de privilegio.

El CSB Júnior Femenino Martínez y Tríbez no tuvo opción ante el BFB Prevennova.

La derrota en Burgos del CSB Caja Rural de Soria B no refleja la diferencia que le separa del Tizona B, que aprovechó en el último cuarto las imprecisiones en el pase y los errores en defensa de su rival. Al CSB Caja Rural de Soria C le costó sobreponerse al 24-7 del primer cuarto. Cuando lo hizo y trabajó mejor la salida de presión, pudo competir, pese a que no estuvo intenso en defensa y regaló demasiados balones.

La segunda parte dejó buenas sensaciones en el bando visitante. Después de un choque de poder a poder, el CSB Infantil Masculino A perdió por dos puntos como consecuencia de sus imprecisiones en los minutos finales.

El CSB Infantil Masculino B disputó un frío partido en Burgos, en el que se produjo un intercambio de golpes, con gran cantidad de imprecisiones, errores y precipitaciones por parte de los sorianos.

Solo por un punto cayó el CSB Infantil Femenino A, que fue de menos a más en defensa y no estuvo acertado debajo del aro. Esto permitió que el choque se decantara hacia el lado visitante en los últimos instantes.

Las sorianas han mejorado en defensa y en actitud y lucharon hasta el final. Ninguna opción ante uno de los favoritos tuvo el equipo más joven e inexperto de la entidad, el CSB Hospital Latorre B, que sigue aprendiendo en cada partido que disputa.

Este miércoles, día 12 de octubre, arrancará el Campeonato Autonómico Preinfantil. La concentración inaugural femenina se disputará en el Polideportivo San Andrés durante toda la jornada. La retirada a última hora del Carbajosa salmantino ha motivado que se modifique el calendario de competición y, finalmente, serán dos los choques que dispute ante su afición el CSB Hospital Latorre.

El equipo dirigido por Marta Giaquinta, Laia González y Judit Verde se medirá al Baloncesto Femenino Burgos, a las 10:00, y al CDU Valladolid, a las 18:45 horas.

Los equipos masculinos entrarán en acción en Burgos, donde el CSB Trebia se enfrentará, a las 13:00 horas, al Iveco Real Valladolid Baloncesto Violeta. La segunda concentración no se disputará hasta el próximo 22 de enero.