El Campus de Fútbol de Sán Esteban de Gormaz abre su segundo turno

Lunes, 22 Julio 2024 17:39

El segundo turno del Campus de Fútbol San Esteban de Gormaz ha abierto hoy sus puertas con aproximadamente medio centenar de jugadores.

Tras el éxito y la expectación generados durante el primer turno, la organización del evento ha expresado hoy su deseo de concluir esta semana con sensaciones positiva.

"Pretendemos acabar está semana con buen sabor de boca y lo mejor posible, si bien, será dificil superar la primera semana”; ha reconocido.

En el campus, no sólo se practica fútbol si no que se mezclan diferentes actividades deportivas, lúdicas y educativas, tales como carreras de obstáculos, talleres, juegos acuáticos, etc.

Conforme transcurren los días, se van cumpliendo los objetivos establecidos de fomentar al máximo el entorno rural mediante este tipo de actividades deportivas.