Daniel Berná firma un top 10 en el Campeonato de Madrid de Profesionales

Viernes, 19 Julio 2024 08:08

Daniel Berná ha terminado en el top 10 su participación en una de las pruebas más prestigiosas del Tumi Spain Golf Tour, el Campeonato de Madrid de Profesionales by Grupo San Pablo, celebrado desde el martes en el Club de Golf La Dehesa de Villanueva de la Cañada.

El resultado, sin embargo, no ha dejado plenamente satisfecho al jugador del Club de Golf Soria, que regresaba a su tierra “con un mal sabor de boca, porque acabar con un doble bogey después de todo el día peleando y luchando, no es lo más agradable”.

Con ello se refería Berná a la situación que le había tocado vivir en el tramo final de la última de las tres vueltas.

En las dos anteriores, había firmado sendos recorridos bajo par de 69 (-3) y 68 (-4) golpes, para situarse con -7, pasar el corte con solvencia y mantener todavía aspiraciones de escalar más puestos en un torneo en el que era el vigente campeón.

El recorrido final fue parecido a los dos anteriores, y llegó al último hoyo 2 bajo par, pero fue ahí donde cometió el doble bogey al que aludía, y que le hizo acabar la vuelta en el par, diciendo adiós a sus opciones de aspirar al top 5.

Dejando al margen ese final aciago, Berná hacía una valoración general con luces y sombras.

“He acabado décimo, he jugado de tee a green otra vez muy bien, pero el putt no me ha acompañado en ninguno de los tres días, pero aun así he estado ahí arriba”, ha manifestado el soriano, que ahora afrontará dos torneos consecutivos del Circuito de Profesionales de Madrid: el lunes 22 en el Real Club de Golf La Herrería y el lunes 29 en Real Club La Moraleja.

Pueden consultar los resultados del Campeonato de Madrid de Profesionales en: https://lc.cx/O_D7f6