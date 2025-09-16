El C.D. Golmayo Camaretas femenino se estrena en regional este fin de semana.
El C.D. Golmayo Camaretas femenino ha acabado con confianza sus cinco semanas de pretemporada y encara esta semana su debut en regional.
Han ganado todos sus amistosos ante equipos de su misma categoría y de provincial pero, como ha apuntado su entrenador, Alfonso Peral "los resultados no son lo más importante, es el proceso para ir cogiendo ritmo y buenas sensaciones".
Por ello, les hubiera gustado poder disputar algún amistoso con rivales de mayor categoría pero lamentan no haberlo podido cuadrar.
Las balagueras están preparadas para el salto de calidad que exige regional ya que tienen jugadoras que ya han jugado en esa categoría y, por otro lado, las jugadoras más jóvenes han tenido un crecimiento importante.
"Será un cambio importante pero, poco a poco, nos iremos asentando en la categoría", ha señalado Peral.
En cuanto a sus rivales, la capitana Berta ha comentado que "El Burgos IFA tiene todas las papeletas para liderar la liga, han fichado a jugadoras de tercera nacional para un claro ascenso. Nosotras no tenemos ese objetivo pero daremos guerra, no queremos simplemente salvarnos".
Su estreno liguero es contra el C.D. San Pedro Buprocon de Burgos el domingo a las 12:00 horas en la Ciudad Deportiva Francisco Rubio.