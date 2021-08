Dos equipos de la región en la Vuelta a la Ribera

Domingo, 08 Agosto 2021 15:29

La Vuelta Ciclista Junior de la Ribera del Duero, que se disputará en cuatro etapas del 19 al 22 de agosto, contará con 27 escuadras de seis países distintos de máximo nivel internacional, entre los que no faltará a la cita el conjunto local, Recambios Callejo Club Ciclista Arandino, ni tampoco el otro representante regional, el Previley Coforma - Entrenamientociclismo de Bembibre.

Fotos: Julio Calvo

Para esta ocasión, el conjunto arandino ha realizado una pre-convocatoria de seis corredores, cinco arandinos y un vallisoletano de segundo año, que conforman un conjunto muy compacto y homogéneo, que se caracteriza por presentar siempre pelea y que ya es una de las escuadras especializadas en optar a clasificaciones secundarias dentro del pelotón.

El director Héctor García ha trabajado concienzudamente la preparación de los suyos para llegar en el mejor momento de forma posible a las carreteras de la Ribera del Duero.

Consciente de que los equipos extranjeros “pisan fuerte” y cuentan con elevados presupuestos, García no renuncia a hacerse un hueco en la carrera a base de humildad trabajo e ilusión, fórmulas que tantos éxitos le están dando al club y, por tanto, al ciclismo arandino en los últimos años.

De hecho, no quita la cara en ningún momento, e incluso en la contrarreloj individual inaugural, en la que considera que se pueden marcar diferencias “definitivas” entre los equipos más fuertes que incluso pueden dejar sentenciada la carrera, también es consciente de que el reglamento de la prueba prohíbe el material específico lo que dará “homogeneidad” a la carrera y por lo que el equipo local llega “con muchas ganas” a afrontar la etapa.

Otro punto de interés para el director puede estar en la segunda etapa, que saldrá de Langa y llegará a Peñafiel, un recorrido y una llegada que el equipo conoce al dedillo con el Alto del Rubio por la zona segoviana del recorrido que a su juicio puede dar mucho juego en la carrera en la que sus pupilos intentarán dar algún tipo de sorpresa.

Inmersos en la Vuelta Aragón, el Recambios Callejo Club Ciclista Arandino ha realizado una pre-convocatoria con Eder Izcara, Alejandro López, Álvaro López Plaza, Marcos Gómez, Víctor Abad y el vallisoletano Mario San José.

Un grupo peleón que cuenta con rodadores, efectivos con punta de velocidad, ciclistas con piernas para los repechos, desparpajo y valentía, corredores de equipo… En definitiva, un grupo compacto y homogéneo con muchas alternativas.

La ronda ciclista ribereña volverá a discurrir por el territorio amparado por la Denominación de Origen Ribera del Duero, recorriendo las provincias de Burgos, Segovia, Soria y Valladolid durante las cuatro etapas que conforman la competición, y configurando perfiles en los que las zonas llanas se alternan con ascensos y con presencia de toboganes.

La tercera etapa, el 21 de agosto, tendrá salida y llegada en San Esteban de Gormaz.

Presencia regional

Más allá del equipo arandino, Castilla y León también estará representada por el Previley Coforma – Entrenamientociclismo, conjunto que se encuentra inmerso en una fusión entre el club leonés de Bembibre y un club de Madrid, por lo que propondrán para la Vuelta a la Ribera un conjunto mixto dirigido por Miguel Molina.

El preparador, habla con fervor de sus corredores, que ya han logrado resultados importantes en campeonatos autonómicos, vueltas por etapas y Copas de España.

La aspiración de este conjunto es la de ser un plantel competitivo que sea capaz de dar espectáculo.

En cuanto a los integrantes del equipo en la Ribera, estará Miguel Ángel Molina, el único del grupo de 2003, que está llamado a ser uno de los hombres importantes, junto a los madrileños Pablo Ortega, Hugo Aguilar, Jorge García, el vallisoletano Nil Gimeno y el canario José Antonio Grillo.

Un grupo de corredores con diferentes papeles y características con las que Molina quiere “pelear por todo” intentando pisar el podio a diario, con la motivación de buscar siempre algún resultado concreto, algo que suelen conseguir con frecuencia. No obstante, con muchos ciclistas de primer año, saben que tendrán opciones para pelear en las clasificaciones de los más jóvenes.

El director está contento con la preparación realizada por los suyos, trabajando en los últimos días la contrarreloj por equipos inicial de forma específica, “haciendo los deberes” para seguir dando buena imagen.

No obstante, tiene entre ceja y ceja la última etapa ya que reconoce, le gusta “bastante” junto a la contrarreloj.

No obstante, considera que toda la vuelta tiene un recorrido “versátil” con “un poco de todo” aunque no conoce la zona y solo ha podido estudiarla por los rutómetros, lo que tiene claro es que será duro por la calidad de los participantes.

No obstante, no habrá que perder de vista a otros ciclistas de la Comunidad, integrantes de escuadras de otras regiones que tratarán de dejarse ver en casa.