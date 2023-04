Diego Rojas se despide de la S.D. Almazán

Viernes, 21 Abril 2023 22:03

El que ha sido hasta esta temporada entrenador de la S.D. Almazán, Diego Rojas, se despide del club adnamantino tras una etapa en la que llevó al equipo a disputar una fase de promoción.

TRIBUNA / Querida S.D.

Cuanto me has dado. Mi agradecimiento por tantas cosas buenas. La primera, mi mayor tesoro: Los jugadores. Tantos años a su lado, viéndoles crecer y solo puedo darles las gracias porque han sido mi motor. Su comportamiento, su compromiso y el querer crecer y buscar metas más ambiciosas para llegar muy lejos. Si el primer día que nos conocimos , nos dicen que haríamos un play off, jugaríamos la copa del rey y lo más importante, que hemos creado una relación personal que siempre estará ahí y nos sacará una sonrisa al recordarla, lo hubiéramos firmado seguro.

Agradecer a la directiva su confianza en mi en un mundo , como es el del fútbol , donde los entrenadores , sin quererlo, somos los primeros en abandonar el barco , sin que se esté hundiendo.

SD, como echaré de menos mi querida Arboleda. La gente no sabe que es mágica pero con esa afición, la magia te hace jugar con uno más. Gracias afición, porque solo he recibido buenas palabras de vuestra parte.

Son muchos los recuerdos, son muchas horas ahí y ahora que la luz del estadio se apaga, la tristeza llega , porque el recuerdo de lo bueno vivido , siempre hace que la lágrima aparezca.

Quiero agradecer a todos esos jugadores , que han venido a entrenar con nosotros , para que no pareciésemos un equipo de fútbol sala o de balonmano , como el que jugó en Bembibre.

Gracias a los medios de comunicación que nos han dado tanta visibilidad y en la Copa enseñaron que el fútbol base también forma parte de este nuestro deporte que tanto nos gusta.

Gracias a Pedri y Gallar, por vivir la SD con tanta pasión y ayudarnos en el día a día.

Gracias Potro por tu trabajo tan generoso.

Gracias Mario, Manolo, Calix y Bene.

Gracias Narci, muchas horas de curro haciendo un gran trabajo , para que los chicos estuvieran lo mejor posible. Que gran aprecio te tengo.

SD, que te digo de Lolo? Lo primero que me llevo es un amigo. Lo segundo que quiere muchísimo a la SD como tu bien sabes. Y por último , que no he podido tener mejor persona para estar a mi lado. Hemos conseguido grandes cosas juntos que siempre recordaremos.

Gracias Lolo de corazón.

Ya acabo SD, que han sido muchos años y las palabras salen solas. Quiero acabar hablando de nuevo de mis jugadores. Con aquellos niños de Almazan que hoy ya se han hecho hombres( Javi, Losi, Elvi, Hector) . Con los veteranos que tanto me han dado, Plaza, Anto, Culebras, Edipo , Pablo , Jesu, Dani, al compromiso más puro de Checa, al juvenil de Aranda y mi Khali portugués, al mejor 1x1 que he visto, Albitre y al cordobés que para lo imparable, a Mexico , al zurdo de la cafeína , a Nigeria con gol , a Ciria y a los nuevos niños que llegan para quedarse. Gracias a todos los que han pasado y formado parte de nuestra SD . Gracias a todos los que me han acompañado en estos años.

SD, recuerda lo que éramos y lo que somos. Hemos crecido juntos, hemos sido ambiciosos.

Buscamos un play off y lo conseguimos y llegó el premio que para nosotros, que formarnos parte del fútbol más humilde, nos hará recordar para siempre. Jugamos la Copa del Rey contra el Atco. de Madrid!!!

SD, solo puedo darte las gracias una y mil veces. Es difícil la despedida , como lo es explicar a mis hijos que al año que viene no estaré ahí , después de tantos años. No lo entienden , porque se han hecho del Almazan y seguirán siéndolo seguro , con su camiseta y su bufanda hasta en el cole.

Han sido muchas horas fuera de casa donde mi familia ha sido mi apoyo, muchos kilómetros, momentos difíciles, perdí a mi padre, una operación de corazón, he escrito un libro, hemos pasado juntos una pandemia, pero al final, siempre sonreiré al recordar esta etapa tan bonita de mi vida.

Soy burgalés, pero bien sabéis, que soy un adnamantino más.

Gracias por tanto que me llevo de mi querida SD y de Almazan.

Hasta siempre!!!

PD: Material, nos vamos!!!!

Fdo: Diego Rojas