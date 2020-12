Denuncian el lamentable estado de pista de hockey

Jueves, 31 Diciembre 2020 07:14

El Club Laguna Negra de Hockey sobre patines ha reclamado al Ayuntamiento de Soria que repare el suelo de la pista del polideportivo de San Andrés. El estado de la pista está provocando un desgaste en el material cinco veces mayor a que sería normal.

Desde el club se ha remitido un correo a la responsable de las instalaciones del Ayuntamiento de Soria, María Martínez y al concejal de Deportes, Manuel Salvador, solicitando la reparación del suelo de la pista de hockey del San Andrés debido a su estado deplorable.

El club lleva ya cuatro años denunciando este hecho, pero la situación de la pista ha llegado hasta tal punto que material que debería durar la temporada no llegue a los dos meses ocasionando un sobre coste tanto a jugadores como al club.

"Y es que el suelo de la pista ha perdido el pulido y empieza a presentar zonas casi blancas indicativas de que se ha llegado a cemento vivo y es que durante la construcción de la pista solo se echó una capa de 2-3 milímetros de cemento que posteriormente se pulió. El uso de la pista, cerca de 5 horas de media al día, no es tan intensivo como para que la pista no haya podido durar ni 8 años", ha denunciado.

El club ha solicitado que los servicios técnicos del Ayuntamiento realicen una revisión del estado de la pista y ha facilitado una oferta de una empresa especializada para su reparación.