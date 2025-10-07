Daniel Berná, en el puesto 13 en el Circuito de Madrid de El Encín

Martes, 07 Octubre 2025 15:56

El golfista soriano Daniel Berná ha regresado este lunes a la competición con su participación en la prueba del Circuito de Madrid de Profesionales celebrada en El Encín Golf, en Alcalá de Henares, una cita en la que ha terminado en el puesto 13.

El campeonato llegaba tan solo tres días después del brillante triunfo que el jugador del Club de Golf Soria firmó en el Campeonato de Castilla y León de Profesionales PGA de España, prueba del Tumi Spain Golf Tour celebrada la semana pasada en su club.

En El Encín, Berná acabó en el par con 72 golpes tras un recorrido en el que logró 4 birdies pero que se vio lastrado por un doble bogey en el hoyo 10 que le impidió acabar más arriba.

Ahora Berná viajará a Italia para participar en una nueva cita del Alps Tour, el Parma Alps Open, que se celebrará del 9 al 11 de octubre en el Golf del Ducato Percorso de La Rocca.

Pueden consultar las clasificaciones del torneo de El Encín en: https://www.nextcaddy.com/tour/59922/new-livescoring