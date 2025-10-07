EL CSB acaricia su primera victoria en Primera Nacional en Ávila

Martes, 07 Octubre 2025 08:54

El CSB Décimas ha jugado este fin de semana en Ávila contra el Grupo Leonsa-La bodeguita de San Segundo y ha acariciado la victoria en un partido que se ha decidido principalmente por el mayor acierto desde la línea de 3 por parte del equipo local.

El CSB Décimas jugaba su segundo partido en la liga regular de primera nacional contra el equipo filial del tercera FEB de OBILA donde tras un mal arranque el equipo se fue posicionando mejor en defensa para conseguir igualar el marcador pese al desacierto bajo los aros y más allá de 6,75, donde el equipo visitante llegó a tener una renta de 7 puntos en los últimos minutos.

Al final la gran diferencia (72-69) en el acierto con los triples por parte de La Bodeguita y también un mejor porcentaje global en los tiros libres decantaron la balanza final a favor del equipo local por una diferencia mínima que deja un sabor agridulce en el equipo soriano por la mejora del equipo respecto al primer partido y el resultado negativo final.

El CSB Décimas jugará su tercer partido de liga el día 19 de Octubre a las 18:30 contra el Baloncesto La Flecha en Arroyo de la Encomienda.