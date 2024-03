Daniel Berná disputa primer campeonato individual de PGA España

Miércoles, 06 Marzo 2024 08:17

Daniel Berná afronta a partir de este jueves una nueva cita dentro de su preparación para el grueso de la temporada. Se trata del Spain Golf Tour-Córdoba 2024, que se celebrará en el Real Club de Campo de Córdoba del 7 al 9 de marzo y que será el primero de los torneos individuales impulsados esta temporada por la PGA de España.

El jugador del Club de Golf Soria llega a la cita cordobesa tras su doble participación en el ECCO Tour, el circuito profesional de golf de Dinamarca, que cerró con un balance muy positivo, más allá del resultado final.

En el segundo torneo que disputaba en menos de una semana, el PGA Catalunya Championship, de nuevo en el Camiral Golf de Caldes de Malavella, en Girona, acabó en el puesto 27 con +1, habiendo superado una vez más el corte, que es el gran objetivo de cara a rodarse al máximo en la pretemporada.

Tras su experiencia en el primer torneo de este circuito, el Spanish Masters, campeonato que completó en el par (puesto 34), en el segundo campeonato repitió el guion en cuanto a resultados, si bien la trayectoria fue algo distinta.

Así, el soriano firmó una primera vuelta con 6 bajo par, un resultado que le situaba cuarto y con muchas opciones de luchar por el triunfo, pero no logró mantener el ritmo en el segundo recorrido, que saldó con +6, un resultado le bastó para superar el corte pero no para seguir en los puestos delanteros. En la tercera y definitiva vuelta, acabó con +1.

Tras el torneo, Daniel Berná ha comentado que el primer día había jugado “bastante bien, muy ordenado toda la vuelta”, y que “la segunda jornada no fue tan mala como el resultado dice”, porque tuvo “un bucle bastante malo de 6 bogeys en 7 hoyos” que le penalizó mucho.

Por fortuna, pudo “darle la vuelta a la situación para hacer el par y salvar el corte”, con lo que accedió a la jornada final, marcada por el fuerte viento y en la que “jugué muy bien los 9 primeros hoyos”, aunque de nuevo tuvo un bucle malo que le impidió escalar más allá del puesto 27.

Con todo, el jugador del Club de Golf ha terminado contento tras su primera experiencia en el circuito profesional danés.

“El resumen de los dos torneos es que el juego está ahí, me he sentido bastante bien y me voy muy contento”, si bien “de aquí a mayo me queda trabajar mucho el control de distancias en el putt, que normalmente es uno de mis puntos fuertes, pero que esta semana me ha costado mucho”, ha admitido..

Ahora Daniel Berná se centrará en el Spain Golf Tour-Córdoba 2024, y posteriormente, los días 2 al 3 de abril, participará en el Campeonato de Dobles de la PGA España que se celebrará en Izki (Álava), donde defenderá el título que conquistó el año pasado en este mismo campo formando pareja con José Manuel Pardo.

Pueden consultar los resultados completos del PGA Catalunya Championship en: https://danish.golf/ecco-tour/livescore/#/competition/4350870/leaderboard