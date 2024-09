Daniel Berná da otro paso en firme en ranking del Circuito de Profesionales de Madrid

03 Septiembre 2024 - 20:11

Daniel Berná ha dado un nuevo paso en firme dentro del Circuito de Profesionales de Madrid, gracias a una segunda plaza en la prueba celebrada este lunes en el Club de Campo Villa de Madrid.

Berná llegaba a la cita en la segunda plaza del ranking de la Orden de Mérito de este circuito, y corroboró su excelente trayectoria con una nueva segunda posición igualado a 71 golpes (-1) con otros cinco jugadores, y tan superado por el líder del circuito, Pedro Oriol, ganador con 68 golpes (-3).

El jugador del Club de Golf Soria fue una vez más muy regular, con un único bogey que fue contrarrestado por dos birdies.

En su valoración del torneo, Berná ha explicado que “desde el tee he estado un poco irregular, y luego los tiros a green era un poco más difíciles, pero me he creado mis opciones de birdie, y aunque no he hecho muchas, he jugado bastante sólido de tee a green, y en los greens también bastante bien”, Un hecho a tener muy en cuenta es que “el campo estaba bastante difícil, y los resultados así lo dicen: normalmente con -1 te quedas en el puesto 10 o 12, y esta vez ha valido para ser segundo”, ha precisado el jugador soriano.

La próxima cita para Berná llegará prácticamente de inmediato, puesto que a partir de este miércoles y hasta el viernes 6 de septiembre, el jugador del Club de Golf Soria competirá en el Campeonato de Castilla y León de Profesionales de la PGA de España, que tendrá como escenario el Golf de Lerma, en Burgos.

El torneo, sexto del calendario, supone el regreso del TUMI Spain Golf Tour, el circuito nacional de golf, tras el parón veraniego, y contará con un centenar de participantes.

Este torneo se integró en el 2022 en el Circuito nacional, disputándose en aquella ocasión en el recorrido vallisoletano de Entrepinos con triunfo precisamente de Daniel Berná.

Pueden consultar los resultados del torneo del Club de Campo Villa de Madrid en: https://www.nextcaddy.com/tour/53583/livescoring