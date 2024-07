Casi un centenar de participantes en Campus de Fútbol de San Esteban de Gormaz

Viernes, 05 Julio 2024 17:18

El Campus de Fútbol San Esteban de Gormaz, que se celebrará del 8 al 12 y del 22 al 26 en el campo municipal de la localidad ribereña, contará con alrededor de 90 inscritos en los dos turnos.

Este campus tiene un horario de 9 a 14 horas de la mañana pero, también tienen la posibilidad de acceder a las 8 horas para facilitar a los padres que puedan ir a sus respectivos trabajos.

En él no sólo habrá fútbol si no que se mezclarán diferentes actividades deportivas, lúdicas y educativas, tales como bádminton, piscina, concursos, talleres, etc.

Además, contarán con entrenadores, monitores y colaboradores de la zona para llevarlas a cabo.

Su directora, Lucía Romero, ha agradecido públicamente la buena acogida que ha tenido el campus.

“Nos alegramos de aportar nuestro granito de arena para impulsar los entornos rurales a través del deporte”, ha señalado.