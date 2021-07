Un soriano, al frente del mejor equipo esports en España

Martes, 27 Julio 2021 17:24

El joven soriano Alonso Díez Guerrero, entrenador del equipo Wizards Club, que compite on line en la Rainbow Six Siege, representará la próxima temporada a España en la Challenger League, la liga europea de este juego inspirado en los grupos de operaciones especiales antiterroristas de todo el mundo.



Díez y su equipo han conseguido alzarse este verano con el campeonato nacional y han logrado además un hito en el juego Rainbow Six, al no perder ni un sólo partido y cerrar la competición con un global de 7-0.

Este año el equipo lo han conformado jóvenes talentos que han demostrado su potencial en la temporada pasada, proviniendo el núcleo del equipo de TSO (Team SinOrg): Julián Francos, Joan Tort y Mario Oliveira se han unido a Pedro Muniz y Jorge de Diego, bajo la atenta mirada de su coach, Alonso Díez

Con este nuevo equipo, el nombre de Wizards ha conseguido llegar a lo más alto al coronarse esta temporada como el mejor equipo español de esports.

Fundado en 2002, ha competido en más de 30 juegos diferentes, logrando más de 70 títulos y siendo la casa de más de 300 jugadores del máximo nivel.

El juego Tom Clancy's Rainbow Six Siege ha colocado al equipo y a su entrenador en el centro de los enfrentamientos de combate de rango cercano más letales.

La labor de "A10kaka", pseudónimo empleado por Díez en este juego, se ha centrado en la preparación de los partidos y las estrategias, además de analizar al equipo rival y preparar psicológicamente a sus propios jugadores.

El equipo Wizards Club ha dejado en la cuneta, en su trayectoria hasta el título final, al Movistar Riders, uno de los grandes equipos de esta competición; y en semifinales, al "Mavericks", el primer equipo en la fase regular.

En la definitiva eliminatoria, el equipo dirigido por el joven soriano se midió de nuevo al Movistar Riders, a quienes derrotaron por un contundente 3 a 0.

Las claves del éxito de Díez, según personas de su entorno, son su profesionalidad, humildad y ambición.

Por primera vez en un título de la serie Rainbow Six, los jugadores se han visto involucrados en un asedio, un nuevo tipo de asalto en el que los enemigos tenían los medios necesarios para transformar sus escenarios en auténticas fortalezas, mientras los equipos Rainbow Six lideraban el asalto para intentar desmontar las posiciones enemigas.