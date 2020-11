Agustín Álvaro se proclama, por tercera vez, campeón de España

Domingo, 15 Noviembre 2020 16:53

El piloto soriano Agustín Álvaro y su compañero Francisco Garmendia se han proclamado Campeones de España en la categoría de históricos.

Se trata de la tercera victoria nacional en el currículum de Agus (dos en históricos y una en la categoría de dos ruedas motrices).

Tras un 2020 raro para todos, incluido el mundo del motor, Álvaro ha optado por la categoría de históricos volviendo a ser el mejor del país con su Citröen BX.

En el Rallye de Madrid, el piloto soriano ha terminado con un tiempo de 1:21:11:4, por delante del Golf GTI de David Vilá y del BMW de Álvaro Rodríguez.

Con unos tramos muy complicados por el barro incluso con problemas de motor debido a que se soltó un latiguillo del BX y el coche soriano iba perdiendo líquido, Agustín Álvaro solventó todos los problemas que le salieron.

Tercer título nacional para el piloto soriano y segundo con Francisco Garmendia. Tras acabar la carrera, Agus, se mostró satisfecho por la victoria: “Ha sido un año difícil para todos, también en este deporte.

El Rallye de Madrid ha estado lleno de altibajos por los tramos, problemas mecánicos e incluso pensé en que no podría acabar pero finalmente lo hemos logrado y de nuevo somos campeones. Es de agradecer el apoyo que siempre me ha mostrado Soria en las distintas competiciones donde he participado”.

Para Francisco Garmendia, es una satisfacción poder correr con Agus: “Nos entendemos, sabemos lo que piensa cada uno en las competiciones, es sencillo correr así, creo que además es mutuo”.