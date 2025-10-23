Los triatletas Rodríguez y Laorden completan buena actuación en Ironman de Gandia

Kevin Rodríguez y Javier Laorden, del Club Triatlón Soriano, han cuajado una buena actuación en su participación en el Ironman de Gandía.

La localidad valenciana se ha vestido de triatlón este sábado en una jornada maratoniana que se ha abierto a las 8 horas de la mañana y terminado a las 23.30 horas con el cierre de la meta

Rodríguez ha sido el ganador de su grupo de edad (30-34 años) y su compañero Laorden ha entrado en tercera posición en su tramo de edad (25-29 años), en la distancia más exigente del Ironman de Gandia.

Rodríguez ha marcado un tiempo en meta de 9 horas y 33 minutos, lo que le ha permitido terminar en la décimo tercera posición en la clasificación general.

Laorden ha completo el recorrido en 10 horas y 18 minutos y ha entrado en la vigésimo novena posición en la clasificación general.

El Ironman ha enfrentado a los triatletas a 3.800 metros de natación en aguas abiertas, más 180 kilómetros de ciclismo en formato contrarreloj individual y, una maratón completa de 42,2 kilómetros de carrera a pie.