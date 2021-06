Rubén Andrés, el responsable de "armar" al Numancia

Viernes, 18 Junio 2021 08:52

El soriano Rubén Andrés será el encargado de armar la plantilla del Numancia para que la afición vuelva a soñar con el equipo. El nuevo director deportivo del club ya está en marcha.

El presidente numantino Santiago Morales ha anunciado en la rueda de prensa en la que ha presentado las novedades y filosofia del club el fichaje de Rubén Andrés como nuevo director deportivo del Numancia, en sustitución de Fernando Alonso.

Rubén Andrés ha confesado en las redes sociales sentirse "orgulloso" e "ilusionado" a partes iguales con este nuevo reto.

"Muchísimas gracias por todas las muestras de cariño. Soy consciente de la responsabilidad, pero me da más fuerzas si cabe y nos dejaremos la piel por conseguir los objetivos . Gracias al Numancia por la confianza", ha señalado.

Además ha mostrado su agradecimiento al Dux Madrid. "No sabeis lo bien que me lo he pasado esta temporada y lo querido que me he sentido", ha resaltado.

El Dux Internacional de Madrid ha conseguido esta temporada su ascenso a Primera RFEF, y lo ha hecho gracias al buen rendimiento de toda la plantilla, que ha estado capitaneada por Alfredo Santaelena, el ex-futbolista rojiblanco.

El periodista Ángel García Álvarez ha apuntado recientemente a través de sus redes sociales que el de Soria podría traer consigo a Santaelena, algo que se conocerá esta en los próximos días.

También puso sobre la mesa el nombre de Salva Ballesta, otro ex-futbolista rojiblanco, que informó en redes sociales que estaban esperando noticias del Algeciras C después de haber alcanzado un acuerdo económico y deportivo entre ambas partes.

Sin embargo, el técnico andaluz pareció despedirse del club y de su gente a través de su Instagram.

El Numancia, según ha apuntado el nuevo presidente Santiago Morales, ha entrevistado a 18 personas en Madrid para el puesto de entrenador. Y ahora tiene hasta tres "muy buenos" candidatos, con los que las conversaciones están muy avanzadas.

Rubén Andrés ha ejercido el cargo de director deportivo en equipos como el Real Jaén, el Mérida y el DUX Internacional de Madrid y, con este último, ha lgrado esta temporada el ascenso a la Primera División RFEF y con el Mérida ascendió de Tercera División a Segunda B hace dos temporadas.

Rubén es hermano de VIctor Andrés, que fuera jugador del Numancia durante cinco campañas. Llegó al filial rojillo en el curso 2009-2010 procedente del Valladolid B y al año siguiente ya fue efectivo de la primera plantilla. En estos cinco años como rojillo, en el ejercicio 2012-2013 estuvo cedido en el Salamanca en Segunda División B.