Martínez: "el trabajo defensivo ha sido perfecto"

Domingo, 09 Octubre 2022 08:31

El entrenador del Numancia, Diego Martínez, ha resaltado que su equipo, aunque tuvo menos posesión del balón, tuvo el control del partido en la victoria frente al filial de la Real Sociedad. Además ha recalcado el trabajo defensivo de su equipo.

Martínez se ha mostrado satisfecho en sala de prensa por sumar una nueva victoria frente a la Real Sociedad B, en un partido que ha calificado como "muy táctico".

Para el entrenador rojillo, su equipo va "viendo la luz", pero ha advertido que ni antes eran tan malos ni ahora son tan buenos.

"Ni antes éramos tan malos ni ahora somos tan buenos con esta tercera victoria seguida", ha subrayado.

Martínez ha reconocido que el filial de la Real Sociedad ha tenido más el balón pero ha pecado de ser poco profundos y ha resaltado que su equpo ha tenido el control del partido.

Además ha resaltado el buen balance defensivo de su equipo, que ha evitado que su rival jugase por dentro.

"El trabajo defensivo ha sido perfecto. No queríamos que jugasen por dentro y el equipo ha sabido estar junto y no cometer errores. Hemos hecho un trabajo espectacular ante un rival de mucha entidad y de los que más me gustan de la categoría", ha recalcado.

La otra cara de la moneda ha sido el entrenador del filial txuri urdin, Sergio Francisco, que ha lamentado que el Numancia, haciendo muy poco, se haya llevado los tres puntos.

A su juicio, el gol tempranero y en propia meta ha marcado el partido, en el que ha señalado que han tenido el control pero no han sabido generar en los últimos metros.

"La verdad es que no hemos amenazado el Numancia en su línea defensiva y ellos se han sentido demasiado cómodos", ha resaltado.

El Numancia visita la próxima jornada, la octava, el campo del colista de la categoria, el Calahorra.

En la séptime jornada, el Alcoyano, líder del grupo, ha perdido en su visita al campo del Cornella, por dos goles a cero.