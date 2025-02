Marc Fuentes y Carlos González llegan al Numancia para aspirar a lo más alto

Jueves, 06 Febrero 2025 09:09

El Numancia ha presentado a sus dos últimos refuerzos del mercado de invierno. El defensa Marc Fuentes y el delantero Carlos González. Los dos futbolistas llegan para aspirar a lo más alto.

El director deportivo, Alex Huerta, ha acompañado a los dos jugadores y ha realizado un balance de cómo ha transcurrido el mercado en estas frenéticas semanas y su valoración final.

El primero en ser preguntado ha sido Marc Fuentes quien ha agradecido la bienvenida y ha reconocido que “en Lleida no acababa de estar cómodo y cuando me surgió la oportunidad de venir al Numancia no me lo pensé”.

El de Badalona ha aclarado que jugará “donde me necesite el míster. Me considero un jugador polivalente aunque es cierto que me encuentro más cómodo de pivote, lo que pasa que por ser alto también me han utilizado de central en muchas ocasiones”.

Además ha asegurado que “cuando escuchas Numancia sabes a qué club vas a venir. Donde ha estado y donde tiene que estar. El objetivo es claro, yo particularmente buscaba un reto así”.

En el turno de palabra de Carlos González, antes de que se le formulase ninguna pregunta, el jugador canario ha querido “agradecer a la afición numantina el recibimiento que me habéis dado. No hay dinero en el mundo que pague el cariño y el aprecio que yo he recibido en esta ciudad”.

El delantero ha agradecido especialmente “al club y a dos personas; a Alex Huerta que ha hecho mucho por que yo esté aquí hoy y a mi agente”.

Ante el reto personal y colectivo que se le presenta, el jugador rojillo ha manifestado que “un Numancia siempre te exige lo más grande y lo mejor. El objetivo va a ser aspirar a lo más alto”.