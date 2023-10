Javi Moreno: "Sólo me preocupa el partido del domingo"

Viernes, 27 Octubre 2023 14:24

A Javi Moreno, entrenador del Numancia, solo le preocupa ganar el próximo partido porque está convencido que el campeonato se decidirá en las últimas jornadas. Ahora no le obsesiona el liderato.

https://www.youtube.com/watch?v=fubPQO3eMys

Moreno ha vuelto hoy a la sala de prensa de Los Pajaritos tras su ausencia el viernes pasado al sufrir un cólico nefrítico y lo ha hecho para ofrecer la tradicional rueda de prensa previa al partido del domingo ante el filial del Getafe C. F.

El técnico rojillo ha manifestado que no le preocupa la posibilidad de asaltar el liderato este fin de semana en caso de que el Numancia gane y el Talavera no lo haga en Badajoz, “porque estamos en la novena jornada, hay mucha igualdad y estoy seguro que esto se resolverá en las últimas diez jornadas. Lo único que me preocupa es ganar el domingo, la clasificación ahora es anecdótica”.

“Es muy importante adaptarse a cualquier escenario y a cualquier situación, sobre todo fuera de casa, ya que los partidos en Los Pajaritos son diferentes”, ha destacado Moreno tras el importante triunfo conseguido el pasado domingo en Villanueva de la Serena.

El preparador rojillo ha calificado al Getafe B como un equipo peligroso “como lo son todos los filiales por sus características” y a su entender las características del filial getafenses no tienen nada que ver con las del primer equipo madrileño.

“Tienen muy buenos futbolistas. Fuera de casa les está costando un poco más, pero son jugadores rápidos, contundentes, grandes… no va a ser fácil, como ningún partido de este grupo”, ha destacado Moreno.

Sobre el partido del domingo, que se celebrará a las cuatro de la tarde, Moreno ha pedido el apoyo de la afición, porque del esfuerzo de los jugadores y de la intensidad no tiene dudas.

“No soy un entrenador de especular y me gusta ir a por los partidos, por eso es muy importante la intensidad en los entrenamientos y en la competición y los chicos van a correr y trabajar y se van a dejar todo en el campo”, ha recalcado.