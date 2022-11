El Sporting, un viejo conocido del Numancia

Viernes, 18 Noviembre 2022 08:24

El Sporting de Gijón es el rival frente al que el Numancia intentará el próximo 21 de diciembre pasar la segunda eliminatoria del torneo de Copa de S.M. El Rey. El equipo asturiano es bien conocido por el conjunto rojillo.

El Numancia-Sporting de Copa del Rey se disputará el miércoles 21 de diciembre a partir de las 19.00 horas en Los Pajaritos.

El Real Sporting de Gijón es el equipo que más veces se ha visto las caras con el C. D. Numancia en la Copa del S. M. El Rey.

Junto al Racing de Santander, los de Gijón se han encuadrado en seis ocasiones en esta competición, pero el 21 de diciembre se romperá este empate entre equipos cantábricos, ya que este será el séptimo enfrentamiento en el Torneo del KO entre asturianos y sorianos en el partido número 98 del C. D. Numancia en la Copa del Rey.

El primer enfrentamiento entre numantinos y sportinguistas pasa por ser el más reconocido de todos.

Fue en la famosa Copa de 1996 en la que los numantinos, dirigidos por Miguel Ángel Lotina, se enfrentaron en una eliminatoria a doble vuelta con el Real Sporting.

El Numancia militaba en Segunda B y venía de eliminar en aquella inolvidable Copa a la Real Sociedad y al Racing de Santander, ambos equipos de Primera división.

Pese a estar sobre avisado, el Sporting de Gijón también fue presa del C. D. Numancia. Ganó 2-1 en Soria (con goles de Artigas y Murillo) y empató (0-0) en El Molinón, accediendo a los cuartos de final de la competición, donde quedó emparejado con el F. C. Barcelona, dirigido por Johan Cruyff.

Con la aparición del C. D. Numancia en el fútbol profesional, a partir de 1997, los enfrentamientos ligueros entre el Real Sporting de Gijón y el C. D. Numancia se convirtieron en un ‘clásico’ durante más de veinte años, pero no se volvieron a ver las caras en la Copa del Rey hasta la temporada 2008-09.

El Numancia militaba en Primera división y en esta ocasión fue el Real Sporting el equipo que pasó la eliminatoria de dieciseisavos de final, superando a los sorianos en los dos partidos. En Los Pajaritos ganó 0-1 con gol de Omar, y en El Molinón venció 2-0, con doblete de Barral.

Todavía hay que reseñar dos eliminatorias de Copa más entre rojillos y rojiblancos, con distinto signo en cada una de ellas. En la temporada 2017-18, Sporting y Numancia se enfrentaron en la tercera ronda de Copa a partido único en El Molinón.

Tras empatar (1-1) en los noventa minutos de tiempo reglamentario (Higinio hizo el gol numantino), se jugó una prórroga de treinta minutos que terminó sin goles y la suerte de los lanzamientos de penalti sonrió al Numancia, que ganó 1-3 y pasó a la siguiente ronda.

Fue un buen año de Copa para los numantinos, que ya habían eliminado en la ronda anterior al Real Oviedo (también a domicilio, en el Carlos Tartiere) y apearon al Málaga C. F. en dieciseisavos de final, con eliminatoria ya a doble partido. El sorteo de octavos de final, con el Numancia presente en el bombo, nos emparejó con el Real Madrid C. F., en otra eliminatoria inolvidable para la parroquia numantina.

El último enfrentamiento copero entre Numancia y Sporting fue en el torneo de la campaña 2018-19 y en esta ocasión, el Real Sporting resultó vencedor en la segunda ronda a partido único disputado en Los Pajaritos.

Los asturianos ganaron 1-2 (el gol del Numancia lo marcó el canterano Marcos Fernández Isla) apeando al equipo rojillo del torneo del KO.

Ahora, tras el sorteo celebrado ayer en Las Rozas, habrá un séptimo enfrentamiento copero entre ambos con las fuerzas algo más desiguales en los últimos años. El Sporting sigue en el fútbol profesional y el Numancia lucha en Primera RFEF para intentar volver a la élite. El partidazo está servido.