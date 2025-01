El Pontevedra se convierte en el nuevo "matagigantes" de la Copa del Rey

Domingo, 05 Enero 2025 09:43

El Pontevedra, el rival del Numancia para el ascenso directo a Primera RFEF, se ha convertido en el “matagigantes” de la presente edición de la Copa de S.M. El Rey.

El equipo gallego ha dejado en la cuneta y exhibiendo buen juego a un equipo de primera división como el Mallorca (3-0), dirigido por el ex entrenador numantino Jagoba Arrasate.

El Pontevedra CF, que nunca ha ocultado su aspiración de conseguir el ascenso directo a Primera RFEF, ha dado la sorpresa tras imponerse en Pasarón a un conjunto que la próxima semana disputará la Supercopa de España. El equipo gallego ya ha sido el verdugo de Levante, de Segunda División y Villarreal, también de Primera.

Y tras su victoria frente al Mallorca se ha metido en los octavos de final de la Copa de SM. El Rey y estará en los bombos del sorteo que se celebrará el próximo 8 de enero en la RFEF, para medirse a otro rival de Primera el próximo 15 de enero en Pasarón (Betis, Osasuna, Atlético de Madrid, Athletic de Bilbao, Almería)

El C. D. Numancia sumó la tercera victoria del campeonato en tres encuentros disputados al deshacerse en Los Pajaritos del Pontevedra C. F. por 2-0 en un choque en el que los de Aitor Calle cuajaron una grandísima primera parte ante de uno de los equipos favoritos, si no el que más, a luchar por el campeonato en este grupo I de Segunda Federación.

El Pontevedra abre segunda vuelta de campeonato como líder del grupo I de Segunda RFEF, con 39 puntos, tres más que el Numancia, que tendrá que visitar el estadio de Pasaron el próximo 26 de enero, en un encuentro vital para las aspiraciones de ambos equipos de hacerse con la plaza directa a Primera RFEF.

Numancia "matagigantes"

La Copa del Rey guarda en su memoria equipos históricos que lograron grandes gestas ante equipos gigantes y entre ellos se encuentra el Numancia.

En 1996, compitiendo en Segunda B, el Numancia escribió las páginas más gloriosas de su historia hasta esa fecha. La hazaña de eliminar a tres equipos de Primera división en la Copa del Rey y caer en los cuartos de final ante el F. C. Barcelona de Johan Cruyff puso a Soria en el mapa y por primera vez muchos españoles oyeron hablar del Numancia.

Tras superar la primera eliminatoria al San Sebastián de los Reyes por el valor doble de los goles marcados en campo contrario, los sorianos iniciaron su gesta ante la Real Sociedad. Los donostiarras fueron claramente superados en Los Pajaritos y tras sufrir lo indecible en Anoeta y superar una ronda de veinte penaltis, el Numancia dejó en la cuneta a la Real Sociedad, entrenada por Salva Iriarte.

Pero el Numancia de Lotina fue más lejos todavía. Su siguiente rival fue el Racing de Santander, muy contento al enterarse de que se enfrentaba a un equipo de Segunda B. Pero no consiguieron marcar en unos Pajaritos que empezaban a vivir un sueño. En el partido de vuelta, ya en El Sardinero, un gol de Barbarin convirtió al Numancia en “matagigantes”.

La trayectoria del Numancia en esta Copa pasó a ser histórica en la siguiente eliminatoria a costa del Sporting de Gijón, que en aquella época era un reconocido equipo de Primera. Tras un gran partido en Soria, donde los numantinos vencieron por 2-1 a los asturianos, los de Gijón fueron incapaces de marcarle en El Molinón a Laureno Echevarría, meta numantino que disputó todos los minutos de la Copa.

El Numancia le plantó después cara al todo poderoso equipo de Johan Cruyff y tras empatar a dos goles en Los Pajaritos en el partido de ida cayó con honra en el Camp Nou por tres goles a uno.