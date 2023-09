El Frente Rojillo recuerda 25 años con el Numancia

Lunes, 04 Septiembre 2023 20:20

La peña numantina "Frente Rojillo" ha inagurado esta tarde una exposición en el Espacio Alameda con motivo de su 25 aniversario, tiempo que ha dado para muchos recuerdos que el aficionado numantino puede revivir hasta el domingo.

La muestra abrirá en horario de 12:00 a 14:00 horas y de 19:00 a 21:00 horas.

César Martínez lleva tres años como presidente del Frente Rojillo y 26 como componente de esta peña numantina.

En este tiempo ha acumulado muchas historias que contar relacionadas con la peña y con el Numancia.

La exposición sirve precisamente para ello, según ha resaltado.

“El 25 es un número redondo y hemos decidido indagar en los recuerdos que tenemos y que vamos guardando diferentes socios”, ha explicado.

La peña caló en la sociedad soriana merced al premio de la lotería que repartieron. El 17.033 y los 2.380 millones repartidos no se le ha olvidado.

La peña se inauguró en agosto de 1997 y el 22 de diciembre fue el día mágico, en un premio que estuvo muy repartido.

El presidente del Frente Rojillo ha vivido lo mejor y lo peor del Numancia, desde cuando tocó el cielo deportivo, la primera división, hasta ahora que está en Segunda RFEF, la cuarta categoría del fútbol español.

Liga profesional

Martínez ha señalado que hay que volver a insistir para que el equipo regrese a la liga profesional. “Se tiene que poder por la cuenta que nos trae. Al Numancia, a sus aficionados y creo que incluso que a la ciudad, porque económicamente repercute bastante”, ha resaltado.

La peña tiene actualmente 230 socios pero llegó a tener más de 600 con el boom del primer y segundo ascenso a Primera del Numancia. “Tuvimos que poner una norma de que no se admitían socios nuevos si no eran socios del Numancia y del fondo, porque si no nos hubiéramos ido a más”, ha recordado.

Para Martínez, lo mejor del fútbol son los aficionados y la amistad que se teje con algunas aficiones. En el caso del Frente Rojillo tienen especial cariño al Frente Boquerón, del Málaga.

“Cada vez que jugábamos allí, o incluso algún amigo que va de vacaciones a Málaga, todavía encuentra en algún bar la camiseta que tenemos con ellos”, ha recordado.

Camisetas, recortes de prensa, balones y, sobre todo, recuerdos, recuerdos y más recuerdos, es lo que se puede ver en la exposición, Para Martínez, el mejor recuerdo que tiene es el primer ascenso a Primera del Numancia. “Y el otro recuerdo es el partido del Teruel, cuando subimos del infierno a Primera RFEF”, ha apuntado. “Habrá que seguir acumulando recuerdos, esperemos que los nuevos éxitos del Numancia”, ha emplazado.