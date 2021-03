Oliva califica de "venganza política" las acusaciones de Fuentes

Martes, 30 Marzo 2021 17:23

Enrique Pascual Oliva, entrenador del medallista olímpico Fermín Cacho, ha señalado que las insinuaciones del médico deportivo Eufemiano Fuentes sobre el posible dopaje del atleta soriano es una "venganza política", tras ser detenido en 2006 por la operación "Puerto", en tiempos del PSOE de Lissavetzky.



Pascual Oliva ha recordado que Fuentes necesitaba una "figura", como Cacho, para llamar la atención sobre sus acusaciones en la entrevista concedida a Jordi Évole, en la que habló sobre el dopaje en el mundo del deporte, las Olimpiadas de Barcelona del 92 y los deportistas y equipos implicados en estos casos.

"Ví que era una teatrillo. ¿Te voy a leer nombres? ¡Qué casualidad! Primero, no; segundo, no; tercero, no; cuarto, sí. ¿Por qué no siguieron leyendo? Porque lo tenía todo orquestado para ir a donde iba", ha señalado.

El entrenador de Cacho ha estimado que las acusaciones formuladas por Fuentes le van a salir mal.

Durante la entrevista, Fuentes reveló que Cacho ejerció de intermediario de Jaime Lissavetzky, secretario de Estado para el Deporte entre el 2004 y en el 2011, para "preparar al equipo español" para los Juegos Olímpicos de Pekín.

"Las circunstancias en ese momento no me lo permitían. Él me ofreció trabajar de manera oficial, igual que en los años ochenta. Le dije que no y creo que me quisieron sacar del sistema. A raíz de eso pudieron pensar que si no trabajaba con ellos no trabajaría con los demás. Si quisiera hacer un ajuste de cuentas lo habría hecho", aseguró el médico deportivo.

La etapa de Lissavetzky estuvo marcada, entre otras muchas cosas, por el estallido de la Operación Puerto en el año 2006, la mayor trama de dopaje que se ha conocido en el deporte en España y que tenía como uno de sus cabecillas al propio Eufemiano Fuentes.

"Creo que todos lo sabemos que tuvo un problema gordo y las paso canutas. Y creo que una cosa trae a la otra. Sino no me lo explico, no tiene ningún sentido. Para mí es un teatro orquestado divinamente", ha señalado Pascual Oliva.

El entrenador, que ha hablado con el atleta tras la emisión del programa televisivo, ha reconocido que su pupilo estaba muy afectado pero ha mostrado su confianza en que el caso caerá por su propio peso.

"La duda la ha sembrado pero esto cae por su propio peso. Yo poco preocupado estoy", ha resaltado.

Pascual Oliva, que empezó a viajar con la selección española en 1991 -Fuentes, en 1987, dejó de ser médico de la RFEA- y llevó toda la trayectoria deportiva de Cacho, ha señalado que el médico deportivo no ha tenido una relación profesional con su pupilo.