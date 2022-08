Marta Pérez, hija adoptiva de Barriomartín

Viernes, 05 Agosto 2022 20:57

El Ayuntamiento de La Póveda, al que pertenece Barriomartín, ha entregado a la atleta Marta Pérez la placa que la reconoce como hija adoptiva del pueblo de su familia paterna y en la que ha pasado muchas temporadas.

Los reconocimientos hay que hacerlos en vida y en activo. Así han pensado en el Ayuntamiento de La Póveda, al que pertenece la localidad de Barriomartín, donde hoy cinco de agosto han querido nombrar hija adoptiva a la atleta Marta Pérez.

La atleta deslumbró a todos los aficionados sorianos hace un año cuando disputó la final de los Juegos Olímpicos de Tokio firmando una brillante novena posición.

Por eso, pero sobre todo por su capacidad de transmitir su pasión sobre la pista a todas aquellas personas amantes o no del deporte, el pueblo del que desciende ha querido homenajear a una deportista que ya historia de la iconografía de Soria.

Una Marta emocionada por el acto no ha podido sino agradecer la presencia de más de un centenar de vecinos en el acto.

“Debido al trabajo que elegí no puedo estar en los sitios en los que me gustaría, como aquí con vosotros, durante las fiestas, conviviendo… Pero creo que este cariño que me mostráis es sincero y dicen que no hay más orgullo que tener un hijo, por lo que creo que el hecho de que me nombréis hija adoptiva del pueblo supone algo muy importante”, ha comentado la atleta.

Además, no ha dudado en calificar este reconocimiento como “el más emotivo que me han hecho nunca, porque yo me siento de aquí y sé que pertenezco a este lugar”. No en vano, y como ha explicado, “aquí han nacido mi padre y mi abuelo y aquí he disfrutado, y lo sigo haciendo, junto a mi familia”.

Reconocimiento de su gente

“Lo que queremos es que se sepa que nos sentimos realmente orgullosos, con mayúsculas, y que este pequeño gesto es nuestra forma de demostrártelo”, ha explicado la concejala de La Póveda, Esther Pérez, durante el acto de homenaje.

La atleta no ha podido disimular la emoción por un acto de su gente, la de su pueblo, ese que le vio crecer en los largos veranos de su infancia, adonde regresa siempre que puede y donde sigue trabajando el huerto familiar junto a sus padres, su abuelo y sus hermanos.

El acto no ha sido artificial, sino lleno de simbolismo y cariño, el de su gente, el de su equipo.

“Queremos demostrar a Marta que el atletismo es también un deporte colectivo, de equipo, y aquí en su pueblo, en su provincia, tiene a su equipo”, ha resaltado la concejala Pérez.

Un equipo que no ha dejado de aplaudir y felicitar a una atleta que se encuentra en plena época de entrenamiento antes del gran objetivo del verano, el Campeonato de Europa de Múnich que se celebrará entre el 15 y el 21 de agosto y en el que competirá en sus predilectos 1.500 metros.

Para ello, Pérez se entrena a conciencia estas últimas semanas entre Soria y Segovia, donde se encuentra su grupo de entrenamiento en esta época estival, y antes de viajar a la ciudad alemana participará en la prestigiosa reunión de Mónaco perteneciente a la Diamond League.

Allí, junto a las mejores, las mismas con las que compitió en las dos últimas finales globales -la de Tokio en los Juegos Olímpicos y la de Eugene en el Campeonato del Mundo- la soriana se fajará en pos de una gran marca que pueda servir de acicate de cara al Europeo.

En Mónaco, en Múnich y en todas las carreras que vendrán Marta Pérez sabrá, como sabía antes, que no corre sola, que lo hace con “su equipo”, ese que conforman no solo todas las personas que hoy han querido rendirle homenaje en Barriomartín, sino aquellas que celebran sus éxitos como propios y sienten que su triunfo es el de una mujer que ha labrado su trayectoria a base de trabajo, tesón y determinación.