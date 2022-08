Marta Pérez, referente del atletismo español

Sábado, 06 Agosto 2022 09:12

Marta Pérez se ha convertido en un referente para el atletismo español. La atleta soriana será a mediados de agosto una de las bazas españolas en el Europeo de Munich.

España llevará al Europeo de atletismo de Múnich 2022 que comienza el 15 de agosto la mayor selección de su historia con 93 atletas (51 hombres y 42 mujeres), acompañados por otros 18 oficiales, y en la expedición estará Pérez, en 1.500 metros, junto al maratoniano adnamantino Dani Mateo y el jiennense que entrena en el CAEP de Soria, Sebas Martos.

Pérez recibió hace tres semana la insignia de bronce de la Federación Española de Atletismo por sus ya 15 internacionalidades con el combinados nacional. La atleta soriana, de 29 años, considera que considerado, en el homenaje que le han tributado en Barriomartín -pueblo de su familia paterna-, que le quedan varios campeonatos internacionales por disputar, con la vista puesta en llegar a los Juegos Olímpicos de París, en 2024.

Pérez, que suma cinco títulos nacionales, -cuatro en 1.500, uno de ellos en pista cubierta, y uno en 5.000, tras superar una lesión-, estará antes de Munich en la Diamond de Mónaco y terminará en principio temporada en Bruselas el 2 de septiembre.

La atleta ha asegurado que se encuentra físicamente bien para afrontar los próximos compromisos y ha apuntado que, para bajar de los 4 minutos en 1.500, hace falta además de darse la carrera, que tengas un buen ritmo de competición.

La atleta ha recibido el reconocimiento y el cariño de Barriomartín. El Ayuntamiento de La Póveda, al que pertenece Barriomartín, le ha nombrado hija adoptiva y le ha dedicado una calle.

Pérez es la segunda de tres hijos del matrimonio de Juan Carlos, de Barriomartín, y Reyes, de Tardajos de Duero.

La atleta ha subrayado que el reconocimiento de Barriomartín lo colocará en un lugar de privilegio, “por ser de gente cercana y que te conoce y con la que has compartido tiempo”.

Su padre Juan Carlos era profesor de educación física pero no fue su primer entrenador.

“Nunca me ha dado clases. Mi profesor de educación física, Rafa Diaz Roncero, nos inculcó el hacer deporte y me dijo que me apuntara a atletismo, que se te podía dar bien. Pero quien me llevó al atletismo fue Ramón Zapata. Estudiaba en el Juan Yagüe, en la barriada. Mi padre trabajaba con Ramón y empece a entrenar con él desde pequeñita”, ha recordado.

En 2011, con su traslado a Madrid para estudiar medicina, comenzó a entrenar con Antonio Serrano.

Pérez debutó como internacional absoluta en el Campeonato Europeo de Atletismo de 2016, donde no superó las series, aunque esa misma temporada consiguió su primer título absoluto en los 1.500 metros.

En 2017 consiguió clasificarse para el Mundial de Londrés y contribuyó al quinto puesto del equipo español en el Europeo de Nacionales, la mejor clasificación de España en toda su historia.

Desde 2018 Pérez se dedica en cuerpo y alma al atletismo tras terminar su carrera de medicina.

En el Campeonato de Europa debutó en una final absoluta, donde fue novena, a las puertas de la plaza de finalista.

En 2021 fue cuarta e en los 1.500 metros del Europeo en pista cubierta y participó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en el que acabó novena, tras rozar en las series el récord de España (4:00:12) y demostrar un espíritu competitivo que le han llevado a la élite del atletismo mundial.