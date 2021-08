Asi se ha preparado Dani Mateo para Tokio

Sábado, 07 Agosto 2021 08:18

La RFEA ha publicado un reportaje en su web sobre cómo han preparado los maratonianos su cita con los Juegos Olímpicos de Tokio. Así lo ha hecho el soriano Dani Mateo.

Medio año antes de la celebración de estos Juegos, en su fecha original prevista de 2020, la organización decidió cambiar la sede para las pruebas de marcha y maratón a Sapporo, en lugar de la ciudad de Tokio, debido al calor y humedad extremas de la capital nipona.

Sapporo se encuentra situada al norte de la isla y tiene un clima continental húmedo y las temperaturas máximas en agosto suelen rondar los 26 ºC, y 19 ºC las mínimas, con un 75% de humedad relativa del aire.

Con todo esto, los seis representantes españoles en los 42.195 metros, junto con sus entrenadores y quienes les asesoran o ayudan en su preparación física, han cuidado pormenorizadamente los detalles, para pasar con nota su experiencia olímpica.



Mateo, el atleta adnamantino entrenado por Enrique Pascual en Soria, llega a los Juegos Olìmpicos de Tokio avalado avalado por su gran experiencia y actuación en el Mundial de Doha, en el que acabó 10º y se "ganó" el billete para Tokio, aunque luego lo tuvo que refrendar ante el aplazamiento de los Juegos por la pandemia.

"El objetivo para estos Juegos ha sido llegar en forma, pero sin desgastarnos porque en Doha nos dio resultado esta táctica, sin hacer cosas extraordinarias como meternos en la cámara de calor del Ejército del Aire, que probamos en su día y que nos pareció una barbaridad. Yo sudo mucho y vivo en un clima seco, pero en Doha me adapté bien con la estancia de los días previos. Hemos estudiado las condiciones de Sapporo, pero no nos hemos vuelto locos, hemos hecho básicamente lo mismo que para el Mundial de Doha. Nos fuimos en la semana 4 y semana 8 de preparación a Valencia y a Ibiza, eran semanas de bajada de entrenamiento y allí hemos trabajado el tema de la humedad bien. El tema de la altitud al vivir en Soria no nos hace falta trabajarlo mucho. En Font Romeu he estado antes de la preparación específica, pero es más que nada por cambiar de aires", ha explicado el atleta.



Mateo no ha variado tampoco su planificación de complementos de hidratación para esta carrera.

"Uso la misma hidratación que utilicé en Doha y en Valencia después cuando hice mi marca personal. Lo que tengo claro es que hay que hacer también lo del chaleco de hielo para bajar la temperatura antes de salir y luego ponernos la gorra en cada punto en el que nos la vayan dando. Recuerdo que en Doha como hacía tanto calor, la gorra al ponerla y caer el agua por la espalda, al poco tiempo de llevarla, era desagradable porque te caía por la parte baja de la ya caliente. Respecto a los complementos tomo sólo sales para este tipo de carreras, similares a otras ocasiones, algún gel también, pero eso no tiene nada que ver con la humedad y el calor", ha señalado.