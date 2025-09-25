Mañueco asegura que Junta ha destinado esta legislatura 70 millones a modernización de bodegas

Jueves, 25 Septiembre 2025 07:20

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha subrayado el papel del sector vitivinícola como motor económico, de innovación y sostenibilidad, y elemento clave en la generación de oportunidades y fijación de población, fundamentalmente, en el medio rural.

Fernández Mañueco ha participado ayer tarde en la localidad vallisoletana de Valbuena de Duero en el acto de celebración del 30 aniversario de la Bodega Emina.

En su alocución ha recordado que el Gobierno de Castilla y León ha aportado más de 70 millones de euros en ayudas a 175 proyectos de inversión y modernización de bodegas en esta legislatura.

A ello se suma el apoyo a la promoción internacional en terceros países para abrir mercados, impulsar campañas de marketing y reforzar la presencia exterior del sector del vino de la Comunidad, tanto en ferias como en mercados estratégicos.

Además, la Junta ha duplicado la dotación global de las ayudas para inversiones en bodegas, materializada ya en la convocatoria resuelta el pasado mes de julio.

El sector vitivinícola, con más de 750 bodegas, resulta estratégico para Castilla y León, también para el enoturismo, y genera más de mil millones de euros de facturación y 33.000 puestos de trabajo directos e indirectos, contribuyendo a fijar población en el medio rural.

Además, sus exportaciones han aumentado más del 38 por ciento desde 2020, convirtiendo a los vinos de la Comunidad en uno de los mejores embajadores de Castilla y León en el mundo.