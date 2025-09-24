La Junta usa caucho para disponer de carreteras más duraderas y sostenibles

Miércoles, 24 Septiembre 2025 08:55

La Junta de Castilla y León ha desarrollado en la Consejería de Movilidad y Transformación Digital la jornada ‘Las mezclas bituminosas con caucho: situación actual, normativa, tecnologías y perspectivas’, en las que el director general de Carreteras e Infraestructuras, Jesús Puerta, ha subrayado el compromiso del Ejecutivo autonómico con la aplicación de soluciones innovadoras y sostenibles en la red viaria de la Comunidad.

Durante su intervención, Puerta ha recordado que Castilla y León ha sido una de las comunidades pioneras en el empleo de mezclas bituminosas con caucho procedente de neumáticos fuera de uso.

“Se trata de una tecnología que no solo mejora la durabilidad y la seguridad de los firmes, sino que también representa un claro ejemplo de economía circular, al dar una segunda vida útil a un residuo que de otra manera supondría un problema ambiental”, ha señalado.

El director general ha destacado además las ventajas técnicas de estas mezclas, entre las que se incluyen una mayor resistencia al envejecimiento, menor susceptibilidad a la temperatura y una mejor respuesta frente al agrietamiento y la formación de roderas.

A estos beneficios se suman los impactos positivos de carácter socioeconómico, ya que contribuyen a reducir los costes de mantenimiento y los tiempos de interrupción del tráfico, en beneficio de los ciudadanos.

La clausura ha corrido a cargo de la secretaria general de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, Natalia Flórez, que ha remarcado que la estrategia de la Junta en materia de carreteras “pasa por incorporar criterios de sostenibilidad y respeto al medio ambiente en todas las fases de actuación, desde la planificación hasta la ejecución y el mantenimiento”.

En este sentido, ha recordado que la Consejería impulsa también “el empleo de nuevos aditivos derivados de subproductos industriales y agrícolas, así como soluciones digitales que permiten una gestión más eficiente de la red viaria”.

Finalmente, Flórez ha animado a los asistentes a “aprovechar estas jornadas como una oportunidad para desterrar dudas, compartir experiencias y seguir avanzando hacia unas carreteras más seguras, resilientes y respetuosas con el entorno”.