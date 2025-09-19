La Junta alerta de polvo sahariano hasta el domingo en toda Castilla y León

Viernes, 19 Septiembre 2025 16:58

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha recomendado tomar medidas de precaución ante la continuación de la predicción de altas concentraciones de partículas de polvo en el aire procedentes del norte de África desde la tarde de hoy, 19 de septiembre, hasta el domingo, 21 de septiembre, en todo el territorio de Castilla y León.

Se aconseja evitar actividades que impliquen esfuerzo físico para grupos de riesgo y personas sensibles, así como la quema al aire libre de restos vegetales.

Los modelos de predicción anuncian la intrusión de partículas de polvo procedentes del norte de África y que, previsiblemente, provocarán un aumento de los niveles medidos de estas sustancias en el aire desde la tarde de hoy, 19 de septiembre, hasta el domingo, 21 de septiembre, en todo el territorio de Castilla y León.

Se trata de un proceso absolutamente natural sobre el que no cabe intervención humana, salvo la adopción de precauciones para minimizar la exposición a este tipo de partículas.

Esta alerta es predictiva, dado que la información está disponible a través de los modelos de la calidad del aire para partículas PM10 (partículas de tamaño inferior a 10 micras).

La previsión indica que se puedan alcanzar valores por encima de 50 μg/m3 como media móvil de 24 h, lo que determina una calidad del aire muy desfavorable.