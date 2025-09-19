La Junta participa en VI centenario de llegada del pueblo gitano a España

Viernes, 19 Septiembre 2025 13:53

Con el objetivo de reiterar el compromiso de la Junta con la comunidad gitana y continuar trabajando en la mejora de sus condiciones de vida y fomentar su participación en la sociedad, la vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha asistido hoy a la celebración del VI centenario de la llegada del pueblo gitano a la Península Ibérica, fechada en el año 1425.

Un acto organizado por la Fundación Secretariado Gitano que ha tenido lugar en el Monasterio de San Juan, en Burgos, donde la número dos del Ejecutivo autonómico ha ensalzado la huella cultural, social y lingüística de este colectivo en la sociedad.

Blanco ha reconocido la profunda contribución del pueblo gitano a Castilla y León y a España, y ha puntualizado que lo que se celebra son seis siglos de historia compartida, no exenta de dificultades, pero que ha forjado la identidad nacional. Si bien, ha señalado los estigmas y las injusticias históricas a las que aún se enfrentan como colectivo.

Por ello, ha traslado el compromiso del presidente Mañueco y de la Junta con el fomento de la igualdad y la integración plena de la comunidad gitana en la sociedad castellana y leonesa a través de acciones que mejoren su calidad de vida en todas sus vertientes.

Precisamente, para lograr este objetivo, se puso en marcha el Programa de Actuaciones Estratégicas con la Población Gitana 2021-2030, un conjunto de 73 medidas acordadas con las entidades representativas de la comunidad gitana, Tercer Sector y colegios profesionales destinadas a abordar la pobreza y la exclusión social que sufre el colectivo y mediante las cuales se trabaja en tres principales áreas de intervención: la educación, para hacer frente al fracaso y al absentismo escolares, con medidas de apoyo y refuerzo educativo y para reducir la brecha digital; el empleo —la tasa de paro del colectivo alcanza el 52 por ciento—, mediante itinerarios personalizados para facilitar su integración laboral; y la igualdad de trato y de oportunidades de las mujeres gitanas, con el objetivo de acabar con el especial problema de discriminación que sufren.

Fuerte y estrecha colaboración con la Fundación Secretariado Gitano

La Junta de Castilla y León y la entidad mantienen una larga trayectoria de trabajo conjunto en favor de la integración social de las 25.700 personas de etnia gitana que residen en la Comunidad. El Ejecutivo autonómico y la Fundación colaboran en iniciativas como el ‘Programa de Desarrollo Gitano’ para la prevención de la marginación, junto a los ayuntamientos de Ávila, Palencia, Aranda de Duero, León y Valladolid, con una financiación de 75.800 euros a través del Acuerdo Marco.

También lo hacen en el ‘Programa de intervención con familias gitanas en situación de vulnerabilidad’, para hacer frente al absentismo y al abandono escolares y mejorar el nivel educativo. Un recurso que se financia con 224.000 euros con cargo al 0,7 % para fines sociales del IRPF y en el que participan otras ocho entidades de Castilla y León. O el ‘Programa Acceder’, cuyo objetivo es mejorar la empleabilidad del colectivo, financiado con 170.000 euros procedentes de fondos europeos.

Una de las líneas de trabajo más importantes es la ligada a las subvenciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo para implementar itinerarios individualizados de inserción sociolaboral, en los que más del 20 % de los participantes son de etnia gitana.

Concretamente, la Fundación Secretariado Gitano va a desarrollar, en 2025, un total de once cursos, ocho sociales y tres prelaborales, por una cuantía de 198.000 euros.

En lo que respecta al fomento de la igualdad de las mujeres gitanas, se desarrollan varias iniciativas. Una de ellas es una línea específica dentro de las subvenciones para la capacitación e inserción laboral de mujeres en situación de especial vulnerabilidad, dotada con 69.300 euros, a través de la cual se llevan a cabo talleres para formar en competencias digitales básicas y facilitar la búsqueda de empleo.

Además, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades financia con 15.000 euros anuales el programa de ‘Becas Fundación Secretariado Gitano–Luis Sáez’, con el que se apoya a las mujeres gitanas para que cursen estudios de posgrado, finalicen sus estudios universitarios o realicen un máster, dando preferencia a aquellas que opten por carreras científicas y técnicas.

Por último, cabe señalar el ‘Programa Cali’, financiado con 9.500 euros también con cargo al 0,7 % del IRPF, que se lleva a cabo en las provincias de León, Burgos y Valladolid, y que tiene como propósito la realización de itinerarios personalizados de empleo junto con actuaciones de sensibilización en igualdad, conciliación, corresponsabilidad y prevención de la violencia de género.