Inscripciones para edición de STEM Talent Girl 22/23

Jueves, 01 Septiembre 2022 16:15

La Fundación ASTI y la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y Leónhan lanzado un curso más el proyecto STEM Talent Girl para inspirar, educar y empoderar a la próxima generación de mujeres líderes en ciencia y tecnología.

Entre las novedades para este curso, cabe destacar que la modalidad online, pasa a ser 100 por ciento gratuita, por lo que cualquier alumna de habla hispana podrá participar en el programa sin ningún coste.

Tras la buena acogida recibida el curso pasado por parte de alumnos y profesores, se mantiene la oferta de actividades en forma de eventos y sesiones de orientación académica y profesional, en centros educativos de ESO y Bachillerato.

Este año, ampliándose, además, el ámbito de actuación al medio rural, llegando a municipios con menos de 20.000 habitantes.

De igual modo, las sesiones estarán dirigidas tanto a chicos como chicas con el fin de que puedan conocer las oportunidades de la era digital y las nuevas profesiones del futuro caracterizadas por la importancia de la formación en competencias digitales en todas las disciplinas, tanto en humanidades como en ciencia y tecnología.

Otra de las novedades, es que las jóvenes podrán inscribirse como nuevas alumnas del programa en cualquiera de las fases de este, no siendo necesario, como en otras ocasiones comenzar en su etapa inicial (Science for Her).

Programa presencial

De cara al curso 2022/2023, STEM Talent Girl se vuelve a poner en marcha en sus once sedes presenciales (Burgos, León, Palencia, Valladolid, Soria, Segovia, Salamanca, Ávila, Zamora, Madrid y Cantabria) a través de sus programas “Science for Her” dirigido a alumnas de 3º y 4º de Secundaria, “Mentor Woman” centrado en alumnas de bachillerato y “Real Work” destinado a alumnas universitarias.

Programa online

En esta edición, la modalidad online, pasa a ser 100% gratuita, por lo que cualquier alumna de habla hispana podrá participar en el programa sin ningún coste.

Masterclass con mentoras de prestigio nacional e internacional

Con el fin de acercar la ciencia y la tecnología al público femenino de la mano de mujeres expertas en ciencia y tecnología, el proyecto Stem Talent Girl ofrecerá este curso dirversas ‘masterclass’ impartidas por mujeres de prestigio internacional en las áreas STEM.

Estas conferencias estarán abiertas a todo el público en general.

Además de tener un papel protagonista en las diferentes ‘masterclass’ del proyecto Stem Talent Girl y realizar procesos de talent search o identificación de talento, las alumnas del programa participarán en sesiones de ‘shadowing’ y orientación profesional en las que podrán conocer en primera persona distintas profesiones STEM acompañadas por mentoras.

Asimismo, participarán en talleres sobre materias STEM y en eventos nacionales de primer nivel en el campo del empoderamiento de la próxima generación de mujeres líderes en ciencia y tecnología.

Stem Talent Girl en datos

Desde la implantación del programa, han participado en él más de 5000 alumnas y 200 centros educativos y actualmente cuenta con una red de mentoras de más de 700 profesionales.

Colaboración público-privada

Gracias a la colaboración entre la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León y la Fundación ASTI, el proyecto STEM Talent Girl estará presente este curso en todas las provincias de Castilla y león.

Todas las actividades del proyecto STEM Talent Girl podrán seguirse en el hashtag #TalentGirl y en el perfil @StemTalentGirl.

Inscripción

Las alumnas interesadas y sus familias pueden consultar toda la información en la web www.talent-girl.com y realizar en ella la inscripción on-line. El plazo de inscripción para las alumnas de 3º y 4º de Secundaria, bachillerato y universidad, estará abierto hasta el día 31 de octubre.

Para cualquier consulta pueden dirigirse a la dirección de correo: info@talent-girl.com