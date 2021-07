Igea anuncia medidas para frenar Covid entre jóvenes

El vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, ha anunciado este lunes en Aguilar de Campoo (Palencia) que entre hoy y mañana se tomarán medidas a nivel autonómico centradas en la población sin vacunar.

Igea ha querido dejar claro que las medidas serán las menos posibles y las más eficaces, ya que "no se implementarán acciones para parecer que se hace algo, con el fin de producir el menor daño posible".

Durante un encuentro con la alcaldesa de Aguilar de Campoo, María José Ortega, Igea ha resaltado que "no se van a tolerar las imágenes inadmisibles en fiestas y reuniones", como las producidas en el propio municipio o el cercano Barruelo de Santullán durante las fiestas.

"No se va a permitir que los demás paguen por otros irresponsables, ya que estos comportamientos producen rebrotes y tensionan la Atención Primaria", ha recalcado.

"La intención es que las medidas se concentren en el sector de la población que más transmisión tiene y que está sin vacunar, de los 15 a los 39 años", ha avanzado el vicepresidente y portavoz.

Igea ha incidido en que lo que sí ayudaría en estos casos es evitar que la gente joven se agrupe en las fiestas en las plazas de los pueblos sin mascarillas.

De esa forma, trasladó que se han dado órdenes a todos los delegados territoriales de cada provincia para actuar de manera firme contra las irresponsabilidades que se cometan, "siempre dentro de la ley, a través de la tramitación de expedientes y sanciones ejemplares".

"No puede ser que la gente, los hosteleros que hacen bien su trabajo, tengan que pagar la irresponsabilidad de otras personas" ha asegurado Igea, y ha recordado que se reforzó el decreto de sanciones y que se pueden tomar decisiones de cierre preventivo de establecimientos cuando se trata de sanciones graves.

"Nuestra intención es poner la menor cantidad de restricciones posible pero más eficaces" ha explicado, pero no hacer "algo dañino" para que parezca que se hace algo.

Pocas vacunas

Ante las continuas críticas en relación a la inoculación de dosis por la falta de las mismas y el descenso en el ritmo de la campaña, el vicepresidente de la Junta ha explicado que esta semana llegan a Castilla y León 100.000 dosis, pero todavía quedan 900.000 personas para ser vacunadas, que se convierten en 1,8 millones de dosis con la pauta completa.

Es decir, el marco temporal se amplía hasta un total de 18 semanas más, motivo por el que justifica así la situación actual.

"No se trata de enfrentar unos a otros, pero hay que explicar lo que ocurre, porque no se pueden hacer trampas con las matemáticas. Esto es lo que ocurrirá si no se incrementan las partidas a recibir", ha recalcado.