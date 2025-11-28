El Servicio 012 ha recibido más de 13 millones de consultas en una décadas

Viernes, 28 Noviembre 2025 12:14

En sus 20 años de existencia, Servicio 012 de la Junta de Castilla y León ha recibido más de 13 millones de consultas y ha ampliado sus prestaciones para garantizar un servicio profesionalizado y cercano en toda la Comunidad.

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha destacado en Ávila que el 012 Rural ha mejorado la cercanía de la atención telefónica y ha facilitado la tramitación de procedimientos administrativos con los ayuntamientos.

Gracias a este servicio, los ciudadanos han podido informarse y recibir asistencia en la tramitación de procedimientos electrónicos, superando barreras tecnológicas y acercando la Administración a quienes más lo necesitan.

González Gago ha señalado que el 012 ofrece atención en más de 80 idiomas y ha atendido consultas tanto por teléfono como por correo electrónico, chat o redes sociales, cubriendo horarios de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas, y sábados de 9:00 a 14:00 horas.

Durante su intervención, el consejero ha subrayado que este servicio “ha permitido responder de forma más ágil y completa a las consultas de los vecinos, mejorando su relación con la Administración y fortaleciendo la igualdad de oportunidades en el medio rural”.

El consejero ha resaltado el papel pionero de la provincia de Ávila en la implementación del 012 Rural, recordando que en esta provincia se firmó el primer convenio de adhesión con 60 ayuntamientos, sirviendo de modelo para el resto de la Comunidad.

Entre las ventajas sociales del 012 Rural, González Gago ha destacado que el servicio está evitando desplazamientos innecesarios de ciudadanos, ofreciendo atención profesionalizada y cercana, y ampliando significativamente los horarios de atención frente a los que ofrecían los propios ayuntamientos en su sede física.

Este servicio permite a los vecinos informarse sobre trámites municipales habituales, como licencias de obras, tasas e impuestos locales, y otros procedimientos administrativos de interés general para los vecinos.

El consejero ha subrayado que el 012 Rural “es un ejemplo de políticas públicas útiles, concretas y centradas en mejorar la vida de los ciudadanos, reforzando la información, la asistencia y la calidad de los servicios públicos en toda Castilla y León”.